На Волині почастішали харчові отруєння: як вберегтися від недуги
Сьогодні, 17:15
На Волині за п'ять місяців 2026 року зареєстрували 565 випадків ГКІ, що на 17% менше, ніж за такий же період 2025-го. Водночас, саме гострі кишкові інфекції є лідерами за кількістю (понад 50%) серед усієї інфекційної захворюваності в області (крім грипу та ГРВІ).
Як улітку уберегтися від харчових отруєнь – нагадали у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
«Найтепліша пора року – найбільш сприятлива для виникнення і поширення гострих кишкових інфекцій (ГКІ). Влітку формуються сприятливі умови і для збереження збудників кишкових інфекцій у зовнішньому середовищі, і для їх розмноження у воді, харчових продуктах. Також діють фактори, що сприяють зараженню людей: поява в раціоні свіжих ягід, овочів, фруктів, посилення спраги, купання у відкритих водоймах, збільшення кількості мух, виїзди на відпочинок на природу», – застерігаютть фахівці.
В організм людини збудники ГКІ – бактерії та віруси – найчастіше, потрапляють із зіпсованими та неякісними харчовими продуктами, зараженою водою, через брудні руки і предмети побуту. Джерело збудників, передусім, це сира їжа тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немиті/погано помиті фрукти, ягоди й овочі.
Від зараження до перших клінічних проявів захворювання може минути від кількох годин до 2-3 діб, інколи – до 7 днів. Спочатку з’являються нудота, блювота, діарея, спазми в животі. Можлива виражена загальна інтоксикація: головний біль, запаморочення, підвищення температури тіла до 38–39 градусів, слабкість, пересихання слизових оболонок через зневоднення.
За появи хоча б кількох таких симптомів потрібно якнайшвидше звернутися до лікаря.
Уникнути небезпечних захворювань допоможуть елементарні правила гігієни та прискіпливий підхід до вибору та зберігання продуктів і готових страв:
- купуйте харчові продукти в офіційних торгових мережах. Не купуйте їжу на стихійних ринках або з рук у приватних осіб.
- мийте руки перед приготуванням та споживанням їжі;
- мийте і дезінфікуйте всі поверхні та кухонне приладдя для приготування їжі, дотримуйтесь чистоти на кухні;
- ретельно просмажуйте/проварюйте чи запікайте продукти, особливо м’ясо, яйця і рибу;
- не залишайте готову їжу за кімнатної температури довше, ніж на 2 години;
- зберігайте харчові продукти, дотримуючись температурного режиму та термінів придатності, вказаних виробником;
- використовуйте для приготування їжі якісну, очищену воду;
- не пийте воду з випадкових джерел, водопроводу, призначеного для технічних цілей, колодязів та неглибоких свердловин;
- овочі, фрукти, ягоди ретельно мийте в проточній воді, обдавайте окропом;
- всі харчові продукти вкривайте від комах, харчові відходи тримайте в контейнерах з кришкою, знищуйте мух;
- не вживайте консерви, особливо домашні, якщо в них здута кришка, змінився колір, запах або якщо ви не впевнені у їх якості;
- в умовах тривалої відсутності електроенергії, не вживайте харчові продукти, які довго зберігалися в холодильнику без електропостачання.
Довідково: Гострі кишкові інфекції – група захворювань, що протікають з ознаками інтоксикації та ураження шлунково-кишкового тракту. Серед найбільш поширених – сальмонельоз, ротавірус, гепатит А, гастроентероколіти інфекційної природи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як улітку уберегтися від харчових отруєнь – нагадали у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
«Найтепліша пора року – найбільш сприятлива для виникнення і поширення гострих кишкових інфекцій (ГКІ). Влітку формуються сприятливі умови і для збереження збудників кишкових інфекцій у зовнішньому середовищі, і для їх розмноження у воді, харчових продуктах. Також діють фактори, що сприяють зараженню людей: поява в раціоні свіжих ягід, овочів, фруктів, посилення спраги, купання у відкритих водоймах, збільшення кількості мух, виїзди на відпочинок на природу», – застерігаютть фахівці.
В організм людини збудники ГКІ – бактерії та віруси – найчастіше, потрапляють із зіпсованими та неякісними харчовими продуктами, зараженою водою, через брудні руки і предмети побуту. Джерело збудників, передусім, це сира їжа тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немиті/погано помиті фрукти, ягоди й овочі.
Від зараження до перших клінічних проявів захворювання може минути від кількох годин до 2-3 діб, інколи – до 7 днів. Спочатку з’являються нудота, блювота, діарея, спазми в животі. Можлива виражена загальна інтоксикація: головний біль, запаморочення, підвищення температури тіла до 38–39 градусів, слабкість, пересихання слизових оболонок через зневоднення.
За появи хоча б кількох таких симптомів потрібно якнайшвидше звернутися до лікаря.
Уникнути небезпечних захворювань допоможуть елементарні правила гігієни та прискіпливий підхід до вибору та зберігання продуктів і готових страв:
- купуйте харчові продукти в офіційних торгових мережах. Не купуйте їжу на стихійних ринках або з рук у приватних осіб.
- мийте руки перед приготуванням та споживанням їжі;
- мийте і дезінфікуйте всі поверхні та кухонне приладдя для приготування їжі, дотримуйтесь чистоти на кухні;
- ретельно просмажуйте/проварюйте чи запікайте продукти, особливо м’ясо, яйця і рибу;
- не залишайте готову їжу за кімнатної температури довше, ніж на 2 години;
- зберігайте харчові продукти, дотримуючись температурного режиму та термінів придатності, вказаних виробником;
- використовуйте для приготування їжі якісну, очищену воду;
- не пийте воду з випадкових джерел, водопроводу, призначеного для технічних цілей, колодязів та неглибоких свердловин;
- овочі, фрукти, ягоди ретельно мийте в проточній воді, обдавайте окропом;
- всі харчові продукти вкривайте від комах, харчові відходи тримайте в контейнерах з кришкою, знищуйте мух;
- не вживайте консерви, особливо домашні, якщо в них здута кришка, змінився колір, запах або якщо ви не впевнені у їх якості;
- в умовах тривалої відсутності електроенергії, не вживайте харчові продукти, які довго зберігалися в холодильнику без електропостачання.
Довідково: Гострі кишкові інфекції – група захворювань, що протікають з ознаками інтоксикації та ураження шлунково-кишкового тракту. Серед найбільш поширених – сальмонельоз, ротавірус, гепатит А, гастроентероколіти інфекційної природи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині почастішали харчові отруєння: як вберегтися від недуги
Сьогодні, 17:15
Чи подорожчає хліб на Волині: думки експертів
Сьогодні, 16:18
Поїзд сполученням Здолбунів – Луцьк змінює частоту курсування
Сьогодні, 13:16