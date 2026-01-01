На Волині почастішали харчові отруєння: як вберегтися від недуги

На Волині за п'ять місяців 2026 року зареєстрували 565 випадків ГКІ, що на 17% менше, ніж за такий же період 2025-го. Водночас, саме гострі кишкові інфекції є лідерами за кількістю (понад 50%) серед усієї інфекційної захворюваності в області (крім грипу та ГРВІ).Як улітку уберегтися від харчових отруєнь – нагадали у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.«Найтепліша пора року – найбільш сприятлива для виникнення і поширення гострих кишкових інфекцій (ГКІ). Влітку формуються сприятливі умови і для збереження збудників кишкових інфекцій у зовнішньому середовищі, і для їх розмноження у воді, харчових продуктах. Також діють фактори, що сприяють зараженню людей: поява в раціоні свіжих ягід, овочів, фруктів, посилення спраги, купання у відкритих водоймах, збільшення кількості мух, виїзди на відпочинок на природу», – застерігаютть фахівці.В організм людини збудники ГКІ – бактерії та віруси – найчастіше, потрапляють із зіпсованими та неякісними харчовими продуктами, зараженою водою, через брудні руки і предмети побуту. Джерело збудників, передусім, це сира їжа тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немиті/погано помиті фрукти, ягоди й овочі.Від зараження до перших клінічних проявів захворювання може минути від кількох годин до 2-3 діб, інколи – до 7 днів. Спочатку з’являються нудота, блювота, діарея, спазми в животі. Можлива виражена загальна інтоксикація: головний біль, запаморочення, підвищення температури тіла до 38–39 градусів, слабкість, пересихання слизових оболонок через зневоднення.За появи хоча б кількох таких симптомів потрібно якнайшвидше звернутися до лікаря.Уникнути небезпечних захворювань допоможуть елементарні правила гігієни та прискіпливий підхід до вибору та зберігання продуктів і готових страв:- купуйте харчові продукти в офіційних торгових мережах. Не купуйте їжу на стихійних ринках або з рук у приватних осіб.- мийте руки перед приготуванням та споживанням їжі;- мийте і дезінфікуйте всі поверхні та кухонне приладдя для приготування їжі, дотримуйтесь чистоти на кухні;- ретельно просмажуйте/проварюйте чи запікайте продукти, особливо м’ясо, яйця і рибу;- не залишайте готову їжу за кімнатної температури довше, ніж на 2 години;- зберігайте харчові продукти, дотримуючись температурного режиму та термінів придатності, вказаних виробником;- використовуйте для приготування їжі якісну, очищену воду;- не пийте воду з випадкових джерел, водопроводу, призначеного для технічних цілей, колодязів та неглибоких свердловин;- овочі, фрукти, ягоди ретельно мийте в проточній воді, обдавайте окропом;- всі харчові продукти вкривайте від комах, харчові відходи тримайте в контейнерах з кришкою, знищуйте мух;- не вживайте консерви, особливо домашні, якщо в них здута кришка, змінився колір, запах або якщо ви не впевнені у їх якості;- в умовах тривалої відсутності електроенергії, не вживайте харчові продукти, які довго зберігалися в холодильнику без електропостачання.Довідково: Гострі кишкові інфекції – група захворювань, що протікають з ознаками інтоксикації та ураження шлунково-кишкового тракту. Серед найбільш поширених – сальмонельоз, ротавірус, гепатит А, гастроентероколіти інфекційної природи.