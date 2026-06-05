Коли у Володимирі розпочне роботу новий комп’ютерний томограф: названо дату

Ігор Пальонка на брифінгу, про це пише



Як розповів очільник громади, медичний заклад отримав усі необхідні дозволи для введення обладнання в експлуатацію. Зокрема, йдеться про проходження перевірок приміщення та дотримання вимог, пов’язаних із роботою обладнання, що використовує випромінювання.



«Ми повністю завершили процедуру отримання всіх необхідних дозволів. Це був тривалий процес, адже потрібно було підтвердити відповідність приміщення вимогам безпеки та провести тестування обладнання на повній потужності. Також отримано дозвіл у сфері ядерної безпеки», – зазначив Ігор Пальонка.



За його словами, процес отримання необхідної документації тривав близько шести місяців. Робота над оформленням дозволів розпочалася ще наприкінці минулого року.



Відтак уже з 8-го червня жителі громади зможуть проходити обстеження на новому комп’ютерному томографі у Володимирському ТМО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирському територіальному медичному об’єднанні вже з понеділка, 8-го червня, розпочне роботу новий комп’ютерний томограф. Про це повідомив міський голова Володимирана брифінгу, про це пише Волиньinfa Як розповів очільник громади, медичний заклад отримав усі необхідні дозволи для введення обладнання в експлуатацію. Зокрема, йдеться про проходження перевірок приміщення та дотримання вимог, пов’язаних із роботою обладнання, що використовує випромінювання.«Ми повністю завершили процедуру отримання всіх необхідних дозволів. Це був тривалий процес, адже потрібно було підтвердити відповідність приміщення вимогам безпеки та провести тестування обладнання на повній потужності. Також отримано дозвіл у сфері ядерної безпеки», – зазначив Ігор Пальонка.За його словами, процес отримання необхідної документації тривав близько шести місяців. Робота над оформленням дозволів розпочалася ще наприкінці минулого року.Відтак уже з 8-го червня жителі громади зможуть проходити обстеження на новому комп’ютерному томографі у Володимирському ТМО.

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