Чи подорожчає хліб на Волині: думки експертів

Дениса Марчука про те, що хліб в Україні може різко подорожчати на 25%.



Подібні прогнози викликають чимало побоювань і на Волині, тож наразі ключове питання — чи загрожує такий суттєвий стрибок цін нашому регіону та як на це реагують місцеві виробники.



Журналісти



Доцентка кафедри міжнародних економічних відносин Луцького НТУ Оксана Урбан розповіла, що на здорожчення хліба впливає кілька чинників, серед яких головними є енергоносії та логістика, а не лише вартість зерна. Вона зазначила, що через перебої з електроенергією хлібопекарні змушені використовувати генератори, що суттєво збільшує витрати.



«Зерно в собівартості хліба займає 20-25%. Тут більше ми говоримо про енергоносії, які впливають на здорожчення всіх товарів в Україні, оскільки хлібопекарні використовують генератори для безперебійного процесу. Це відповідно використання дорогого дизпалива», — Оксана Урбан.



Економістка додала, що значну роль відіграє доставка сировини та транспортування хліба до магазинів, оскільки ціни на пальне та бензин значно зросли. Також на вартість імпортного обладнання тиснуть валютні коливання гривні щодо долара та євро. Окрім того, через виїзд людей за кордон та мобілізацію виник дефіцит кваліфікованих кадрів, тому для їх залучення доводиться підвищувати зарплати. На думку Оксани Урбан, до кінця року ціни навряд чи будуть стабільними і є велика ймовірність, що вони надалі подорожчають на 15 %.



Директор департаменту агропромислового розвитку Волинської ОВА Юрій Юрченко розповів, що вартість борошна в ціні хліба на сьогоднішній день залишається стабільною. Він сказав, що оскільки головна сировина не подорожчала, причини можливого зростання цін поки немає.



«В ціні хліба в середньому вартість борошна 30%. І ми не бачимо на сьогодні, що борошно підросло», — розповів журналістам ВСН Юрій Юрченко.



Керівниця Володимирського хлібзаводу Наталія Дяченко розповіла, що востаннє підприємство вибірково піднімало ціни на початку весни і лише на збиткові позиції. Вона наголосила, що вартість основних видів хліба наразі намагаються утримувати, хоча економічні передумови для підняття вже давно сформувалися.



«Востаннє ми піднімали ціни в березні. Це стосувалося не всієї продукції, а лише вибіркових позицій — тих, які були дійсно дуже збитковими. Тоді вартість зросла максимум на дві гривні, і переважно на булочні вироби. Ціну на основний вид хліба ми поки що тримаємо, хоча ситуація вже давно кричить про те, що підвищення необхідне», — розповіла Наталія Дяченко.



Директорка зазначила, що якщо зростатиме лише вартість зерна, а енергоносії залишатимуться на нинішньому рівні, то певний час пекарня ще зможе тримати ціни. Проте у разі паралельного стрибка цін на газ, електрику та паливо, іншого виходу не буде, адже підприємство має великий колектив і людям потрібно вчасно виплачувати заробітну плату. Нині подібна ситуація і на інших волинських пекарнях.



Тож, попри тривожні прогнози про 25%, панікувати волинянам поки не варто — різкого стрибка цін найближчим часом місцеві виробники не планують. Проте утримати вартість хліба на нинішньому рівні до кінця року буде важко. Якщо пальне та світло дорожчатимуть і надалі, ціни на хлібобулочні вироби в регіоні таки можуть поступово зрости, але в межах 15%.

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