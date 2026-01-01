На ринку в Луцьку з'явився перший молодий горох та свіжа зелень: які ціни





Журналісти



На ринку зараз активно продають свіжу домашню зелень. Зокрема, покупці можуть придбати руколу, молодий щавель, кріп та петрушку, вартість яких становить від 20 до 25 гривень за пучок.



Придбати перший молодий горох можна за ціною 50 гривень за пів літрову банку зелених стручків. Наразі такий товар представлений лише в однієї господині. Вона розповіла, що горох не є тепличним — такий ранній урожай на власному городі їй вдалося виростити завдяки тому, що цього року посіяла його значно раніше, ніж зазвичай.



Також у продажу з'явилися й лікарські рослини — ромашка, м'ята та багно. Ціна на них становить в середньому 20 гривень за пучок.



Як розповіла продавчиня, багно має широкий спектр застосування. Його часто використовують у побуті як ефективний натуральний засіб проти молі, а також заварюють із нього цілющий чай. Утім, жінка застерігає, що з такими народними ліками варто бути обережними й не зловживати, оскільки рослина є дуже сильнодіючою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На прилавках луцького ринку поруч із першими ягодами та фруктами з'явився молодий горох нового врожаю, а також великий вибір свіжої зелені та лікарських трав.Журналісти ВСН відвідали Завокзальний ринок у Луцьку, поспілкувалися з продавцями та дізналися скільки коштує домашня зелень, лікарські трави та молодий горох.На ринку зараз активно продають свіжу домашню зелень. Зокрема, покупці можуть придбати руколу, молодий щавель, кріп та петрушку, вартість яких становить від 20 до 25 гривень за пучок.Придбати перший молодий горох можна за ціною 50 гривень за пів літрову банку зелених стручків. Наразі такий товар представлений лише в однієї господині. Вона розповіла, що горох не є тепличним — такий ранній урожай на власному городі їй вдалося виростити завдяки тому, що цього року посіяла його значно раніше, ніж зазвичай.Також у продажу з'явилися й лікарські рослини — ромашка, м'ята та багно. Ціна на них становить в середньому 20 гривень за пучок.Як розповіла продавчиня, багно має широкий спектр застосування. Його часто використовують у побуті як ефективний натуральний засіб проти молі, а також заварюють із нього цілющий чай. Утім, жінка застерігає, що з такими народними ліками варто бути обережними й не зловживати, оскільки рослина є дуже сильнодіючою.

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