У Луцьку – скандал через водія автобуса, який «виставив» дітей загиблого Героя





Про це йдеться у сюжеті телеканалу



«Лучанка Діана Мельничук у Facebook розповіла, що разом із братом чекала маршрутку на вулиці Рівненській, аби поїхати до місця поховання батька на Алеї Слави Героїв. За словами дівчини, коли вони зайшли до маршрутки та показали посвідчення дітей загиблого Героя, водій нібито попросив їх вийти з автобуса і порадив скористатися наступним рейсом, на який, за її словами, довелося б чекати щонайменше пів години. У зв’язку з цим лучанка звернулася до місцевої влади з проханням відреагувати на ситуацію та вжити відповідних заходів», – зауважують в сюжеті.



У коментарі журналістам сайту «Конкурент» перевізник Петро Черняк, який і обслуговує згаданий маршрут зазначив, що про ситуацію знає, а перед авторкою допису перепросив ще вчора. Разом з тим додає: конфлікт виник через звичайне непорозуміння й наголошує, мовляв, ніхто жодним чином не хотів образити дітей героя, адже у самого племінники зараз боронять країну.



«Я вчора з нею розмовляв, ми також були в транспортному відділі. Ми порозумілися, я перепросив за водія. Усе сталося через непорозуміння. Є село Гаразджа, а є кладовище Гаразджа. Якщо людина зайшла і запитала: «Село Гаразджа ви проїжджаєте?», то автобус №230, який їде одразу після мого маршруту, прибуває через 20 хвилин. Тому водій і сказав, що за 20 хвилин буде інший автобус. Якби вона сказала, що їде до кладовища, жодних питань не виникло б. У мене є камери в салоні, можу надати записи. Тоді все буде зрозуміло і питань не залишиться. Ми порозумілися. Ви вже не перший, хто телефонує з цього приводу. Але я все розумію. У мене також служать племінники. Зараз така ситуація є майже в кожній сім’ї», – пояснює перевізник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку розгорівся скандал через поїздку в одній з обласних маршруток. Мовляв, шофер виставив дітей із посвідченнями та сказав чекати інший автобус. Натомість перевізник каже: усе сталося через непорозуміння і за ситуацію вже перепросив.Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь» «Лучанкау Facebook розповіла, що разом із братом чекала маршрутку на вулиці Рівненській, аби поїхати до місця поховання батька на Алеї Слави Героїв. За словами дівчини, коли вони зайшли до маршрутки та показали посвідчення дітей загиблого Героя, водій нібито попросив їх вийти з автобуса і порадив скористатися наступним рейсом, на який, за її словами, довелося б чекати щонайменше пів години. У зв’язку з цим лучанка звернулася до місцевої влади з проханням відреагувати на ситуацію та вжити відповідних заходів», – зауважують в сюжеті.У коментарі журналістам сайту «Конкурент» перевізник, який і обслуговує згаданий маршрут зазначив, що про ситуацію знає, а перед авторкою допису перепросив ще вчора. Разом з тим додає: конфлікт виник через звичайне непорозуміння й наголошує, мовляв, ніхто жодним чином не хотів образити дітей героя, адже у самого племінники зараз боронять країну.«Я вчора з нею розмовляв, ми також були в транспортному відділі. Ми порозумілися, я перепросив за водія. Усе сталося через непорозуміння. Є село Гаразджа, а є кладовище Гаразджа. Якщо людина зайшла і запитала: «Село Гаразджа ви проїжджаєте?», то автобус №230, який їде одразу після мого маршруту, прибуває через 20 хвилин. Тому водій і сказав, що за 20 хвилин буде інший автобус. Якби вона сказала, що їде до кладовища, жодних питань не виникло б. У мене є камери в салоні, можу надати записи. Тоді все буде зрозуміло і питань не залишиться. Ми порозумілися. Ви вже не перший, хто телефонує з цього приводу. Але я все розумію. У мене також служать племінники. Зараз така ситуація є майже в кожній сім’ї», – пояснює перевізник.

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