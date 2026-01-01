Медичного директора Волинської обласної лікарні затримали правоохоронці, – джерела





Як стало відомо телеграм-каналу ВолиньПост із власних джерел, йдеться про медичного директора з терапевтичної допомоги Волинської обласної клінічної лікарні, керівника кардіоцентру Сергія Саламатіна.



За інформацією джерел телеграм-каналу, йдеться про організацію ймовірної схеми, пов’язаної з оформленням фіктивних діагнозів військовозобов’язаним. Попередньо, за такі «послуги» могли вимагати та отримувати неправомірну вигоду в розмірі близько 2000 тисяч доларів США.



За даними співрозмовників, затримання відбулося під час передачі частини коштів. Також перевіряється можлива причетність інших осіб до організації схеми.



Наразі офіційної інформації від правоохоронних органів щодо обставин справи немає. Усі обставини встановлюються в межах досудового розслідування.



Нагадаємо, 4 червня також



Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці 5 червня 2026 року затримали на Волині голову експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.Як стало відомо телеграм-каналуіз власних джерел, йдеться про медичного директора з терапевтичної допомоги Волинської обласної клінічної лікарні, керівника кардіоцентруЗа інформацією джерел телеграм-каналу, йдеться про організацію ймовірної схеми, пов’язаної з оформленням фіктивних діагнозів військовозобов’язаним. Попередньо, за такі «послуги» могли вимагати та отримуватиЗа даними співрозмовників, затримання відбулося під час передачі частини коштів. Також перевіряється можлива причетність інших осіб до організації схеми.Наразі офіційної інформації від правоохоронних органів щодо обставин справи немає. Усі обставини встановлюються в межах досудового розслідування.Нагадаємо, 4 червня також затримали виконувача обов’язків начальника Луцького міського ТЦК та СП Романа Удовенка за підозрою в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 7000 доларів США

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію