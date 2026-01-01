Чи очікувати магнітні бурі 6 червня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 6 червня: прогноз
У суботу, 6 червня 2026 року, прогнозують середню магнітну активність.

Як повідомляють в meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 5,3 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. Геомагнітне поле завтра буде від помірного до активного рівня.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – зазначають у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 6 червня: прогноз
Сьогодні, 10:12
На Шацьких озерах Волині визначили 9 безпечних місць для купання
Сьогодні, 09:15
З Польщі депортували українця, який виловив «легендарного» сома
Сьогодні, 08:22
В Україні знову знижуються ціни на огірки
Сьогодні, 07:15
Чим підживити червоний буряк і моркву в червні, щоб отримати великі, солодкі та рівні коренеплоди
Сьогодні, 05:18
Медіа
відео
1/8