Чи очікувати магнітні бурі 6 червня: прогноз
Сьогодні, 10:12
У суботу, 6 червня 2026 року, прогнозують середню магнітну активність.
Як повідомляють в meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 5,3 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.
За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. Геомагнітне поле завтра буде від помірного до активного рівня.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – зазначають у повідомленні.
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Як повідомляють в meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 5,3 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.
За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. Геомагнітне поле завтра буде від помірного до активного рівня.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – зазначають у повідомленні.
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