З Польщі депортували українця, який виловив «легендарного» сома
Сьогодні, 08:22
З Польщі депортували 57-річного українця, який днями виловив майже двометрового сома, що протягом 20 років жив у варшавському озері.
Йому заборонили в’їзд до країн Шенгену на 5 років, повідомляє Українська правда.Життя з посиланням на польське медіа TVN24.
Чоловіку висунули підозри у двох злочинах: перевезенні риби, виловленої в період заборони (триває з 1 січня по 31 травня), та в жорстокому поводженні з нею (через відсутність доступу до води). За скоєне йому загрожувало до 3 років ув’язнення.
Поліцейські передали затриманого прикордонникам для депортації до України. У клопотанні зазначили, що подальше його перебування в Польщі «становить загрозу громадському порядку».
«Командир Варшавського прикордонного посту видав 57-річному чоловікові наказ про повернення, не вказавши дату добровільного виїзду.
Одночасно було накладено заборону на повторний в’їзд на територію Польщі та інших держав Шенгенської зони строком на 5 років», – повідомила речниця Надвіслянського прикордонного підрозділу Дагмара Білець.
За її словами, з огляду на характер справи, рішення мало бути виконано негайно. Того ж дня чоловіка доправили до автомобільного прикордонного переходу «Дорогуськ», де його передали українській прикордонній службі.
Нагадаємо, інцидент стався 30 травня на варшавському озері Балатон. У соцмережах оприлюднили відео, на якому видно, як чоловік на човні зловив 183-сантиметрового сома.
З’ясувалося, риба жила в озері близько 20 років і за цей час стала місцевою легендою. Рибалки ловили цього сома й раніше, але завжди відпускали.
Однак цього разу рибу кинули в багажник авто, яке поїхало у невідомому напрямку. Люди, які, ймовірно, перебували на місці події, писали у соцмережах, що вони обурювалися і протестували проти дій рибалок, проте їх ніхто не слухав.
Правоохоронці затримали причетного – ним виявився 57-річний українець.
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Йому заборонили в’їзд до країн Шенгену на 5 років, повідомляє Українська правда.Життя з посиланням на польське медіа TVN24.
Чоловіку висунули підозри у двох злочинах: перевезенні риби, виловленої в період заборони (триває з 1 січня по 31 травня), та в жорстокому поводженні з нею (через відсутність доступу до води). За скоєне йому загрожувало до 3 років ув’язнення.
Поліцейські передали затриманого прикордонникам для депортації до України. У клопотанні зазначили, що подальше його перебування в Польщі «становить загрозу громадському порядку».
«Командир Варшавського прикордонного посту видав 57-річному чоловікові наказ про повернення, не вказавши дату добровільного виїзду.
Одночасно було накладено заборону на повторний в’їзд на територію Польщі та інших держав Шенгенської зони строком на 5 років», – повідомила речниця Надвіслянського прикордонного підрозділу Дагмара Білець.
За її словами, з огляду на характер справи, рішення мало бути виконано негайно. Того ж дня чоловіка доправили до автомобільного прикордонного переходу «Дорогуськ», де його передали українській прикордонній службі.
Нагадаємо, інцидент стався 30 травня на варшавському озері Балатон. У соцмережах оприлюднили відео, на якому видно, як чоловік на човні зловив 183-сантиметрового сома.
З’ясувалося, риба жила в озері близько 20 років і за цей час стала місцевою легендою. Рибалки ловили цього сома й раніше, але завжди відпускали.
Однак цього разу рибу кинули в багажник авто, яке поїхало у невідомому напрямку. Люди, які, ймовірно, перебували на місці події, писали у соцмережах, що вони обурювалися і протестували проти дій рибалок, проте їх ніхто не слухав.
Правоохоронці затримали причетного – ним виявився 57-річний українець.
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