В Україні знову знижуються ціни на огірки

Цього тижня на українському ринку спостерігається тенденція до зниження цін на тепличні огірки, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.Чергове здешевлення в цьому сегменті на початку червня експерти проєкту називають традиційним, з огляду на збільшення пропозиції овочів із літніх теплиць.Так, станом на сьогодні основні продажі огірків українські тепличні комбінати здійснюють за ціною 35–65 грн/кг ($0,79–1,47/кг), що в середньому на 17% дешевше, ніж тижнем раніше. Причиною здешевлення цієї продукції, на думку експертів проєкту, став так званий сезонний фактор, коли на ринку почала зростати пропозиція цих овочів із місцевих господарств.За словами представників комбінатів, головною причиною зниження цін є доволі значна пропозиція огірків із літніх теплиць господарств південного регіону, які надходять у продаж у середньому по 25 грн/кг ($0,56/кг).Водночас варто додати, що, попри чергове зниження цін, на сьогодні українські комбінати відвантажують огірки в середньому на 17% дорожче, ніж на початку червня 2025 року.