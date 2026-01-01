На Шацьких озерах Волині визначили 9 безпечних місць для купання





Людей просять дотримуватися правил і відпочивати лише у визначених місцях, інформує



До переліку дозволених для купання та відпочинку локацій увійшли:



- санаторій «Лісова пісня» (с. Гаївка, озеро Пісочне),

- урочище Гряда (озеро Світязь),

- база відпочинку «Гарт» (озеро Світязь),

- ПрАТ «Волиньтурист» (урочище Гушово, озеро Світязь),

- центральний пляж у селі Світязь,

- урочище Тополина (с. Світязь),

- рекреаційний пункт «Незабудка» (озеро Світязь),

- урочище Ляпове (с. Мельники, озеро Пісочне),

- зона відпочинку біля озера Велике Чорне в селищі Шацьк (дитячо-юнацька спортивна школа).



Усі ці місця обладнані рятувальними постами, що дозволяє оперативно реагувати на надзвичайні ситуації та забезпечувати безпеку людей під час відпочинку на воді. Вони також відповідають базовим санітарним та організаційним вимогам, необхідним для функціонування пляжних зон.



Водночас на берегах водойм, які не визначені як дозволені для купання, встановлено попереджувальні щити з написом «Купатися заборонено!». У таких місцях відпочинок і купання є небезпечними та забороненими.



Фахівці наголошують, що дотримання правил поведінки на воді є ключовою умовою безпеки. Відпочивальників закликають купатися лише у спеціально відведених місцях, уважно стежити за дітьми, не заходити у воду у стані алкогольного сп’яніння та не запливати на глибину, якщо немає впевнених навичок плавання.



Дотримання цих простих правил допоможе уникнути нещасних випадків і зберегти життя та здоров’я людей під час літнього відпочинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Шацькій громаді визначили дев’ять офіційних місць масового відпочинку на водних об’єктах, де облаштовані рятувальні пости та створені умови для безпечного перебування відпочивальників. Йдеться про локації на озерах Світязь, Пісочне та Великому Чорному, які відповідають вимогам безпеки.Водночас на інших ділянках водойм встановлені попереджувальні знаки «Купатися заборонено!»Людей просять дотримуватися правил і відпочивати лише у визначених місцях, інформує ВСН До переліку дозволених для купання та відпочинку локацій увійшли:- санаторій «Лісова пісня» (с. Гаївка, озеро Пісочне),- урочище Гряда (озеро Світязь),- база відпочинку «Гарт» (озеро Світязь),- ПрАТ «Волиньтурист» (урочище Гушово, озеро Світязь),- центральний пляж у селі Світязь,- урочище Тополина (с. Світязь),- рекреаційний пункт «Незабудка» (озеро Світязь),- урочище Ляпове (с. Мельники, озеро Пісочне),- зона відпочинку біля озера Велике Чорне в селищі Шацьк (дитячо-юнацька спортивна школа).Усі ці місця обладнані рятувальними постами, що дозволяє оперативно реагувати на надзвичайні ситуації та забезпечувати безпеку людей під час відпочинку на воді. Вони також відповідають базовим санітарним та організаційним вимогам, необхідним для функціонування пляжних зон.Водночас на берегах водойм, які не визначені як дозволені для купання, встановлено попереджувальні щити з написом «Купатися заборонено!». У таких місцях відпочинок і купання є небезпечними та забороненими.Фахівці наголошують, що дотримання правил поведінки на воді є ключовою умовою безпеки. Відпочивальників закликають купатися лише у спеціально відведених місцях, уважно стежити за дітьми, не заходити у воду у стані алкогольного сп’яніння та не запливати на глибину, якщо немає впевнених навичок плавання.Дотримання цих простих правил допоможе уникнути нещасних випадків і зберегти життя та здоров’я людей під час літнього відпочинку.

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