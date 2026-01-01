Курс валют на 6 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 6 червня. Долар додав ще 3 коп. Євро злетіло на 14 коп. Злотий зріс на 4 коп.
Про це стало відомо з сайту НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,37 (+3 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,66 (+14 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,19 (+4 коп.).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це стало відомо з сайту НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,37 (+3 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,66 (+14 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,19 (+4 коп.).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют на 6 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Чи очікувати магнітні бурі 6 червня: прогноз
Сьогодні, 10:12
На Шацьких озерах Волині визначили 9 безпечних місць для купання
Сьогодні, 09:15
З Польщі депортували українця, який виловив «легендарного» сома
Сьогодні, 08:22
В Україні знову знижуються ціни на огірки
Сьогодні, 07:15