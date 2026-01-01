Курс валют на 6 червня: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це стало відомо з сайту НБУ.



Курс долара

1 долар США — 44,37 (+3 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,66 (+14 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 12,19 (+4 коп.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 6 червня. Долар додав ще 3 коп. Євро злетіло на 14 коп. Злотий зріс на 4 коп.Про це стало відомо з сайту НБУ.Курс долара1 долар США — 44,37 (+3 коп.)Курс євро1 євро — 51,66 (+14 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 12,19 (+4 коп.).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію