Поїзд сполученням Здолбунів – Луцьк змінює частоту курсування
Сьогодні, 13:16
На Рівненщині і Волині зміниться частота курсування поїздів на ділянці Здолбунів – Луцьк.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
З 5 червня поїзд № 6361 Здолбунів – Луцьк їздитиме, крім пʼятниці та суботи, а з 6 червня поїзд № 6352 Луцьк – Здолбунів, крім вихідних.
Перед відправленням конкретного поїзда радять перевіряти розділ «Зміни руху» на сайті: https://swrailway.gov.ua/timetable/eltrain/
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Про це повідомили в Укрзалізниці.
З 5 червня поїзд № 6361 Здолбунів – Луцьк їздитиме, крім пʼятниці та суботи, а з 6 червня поїзд № 6352 Луцьк – Здолбунів, крім вихідних.
Перед відправленням конкретного поїзда радять перевіряти розділ «Зміни руху» на сайті: https://swrailway.gov.ua/timetable/eltrain/
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