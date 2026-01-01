Поїзд сполученням Здолбунів – Луцьк змінює частоту курсування

Поїзд сполученням Здолбунів – Луцьк змінює частоту курсування
На Рівненщині і Волині зміниться частота курсування поїздів на ділянці Здолбунів – Луцьк.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

З 5 червня поїзд № 6361 Здолбунів – Луцьк їздитиме, крім пʼятниці та суботи, а з 6 червня поїзд № 6352 Луцьк – Здолбунів, крім вихідних.

Перед відправленням конкретного поїзда радять перевіряти розділ «Зміни руху» на сайті: https://swrailway.gov.ua/timetable/eltrain/

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Теги: потяг, курсування, Волинь
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