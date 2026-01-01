На війні загинули три Герої з Луцької громади

Лепський Андрій Володимирович (20.10.1983 р.н.), Кравчук Андрій Вадимович (30.12.1991 р.н.), Смаль Роман Олексійович (18.05.1976 р.н.).



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



▪️Андрій Лепський загинув 29 травня 2026 року у районі населеного пункту Садовод Харківської області.



▪︎ Андрій Кравчук загинув 6 червня 2025 року в районі населеного пункту Андрівка Сумської області.



▪︎ Роман Смаль загинув 20 серпня 2024 року в районі населеного пункту Комишівка Донецької обоасті.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героїв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Додому “на щиті” повернуться мешканці Луцької громади(20.10.1983 р.н.),(30.12.1991 р.н.),(18.05.1976 р.н.).Про це повідомили у Луцькій міській раді.▪️Андрій Лепський загинув 29 травня 2026 року у районі населеного пункту Садовод Харківської області.▪︎ Андрій Кравчук загинув 6 червня 2025 року в районі населеного пункту Андрівка Сумської області.▪︎ Роман Смаль загинув 20 серпня 2024 року в районі населеного пункту Комишівка Донецької обоасті.Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героїв.

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