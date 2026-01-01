На війні загинули три Герої з Луцької громади
Сьогодні, 19:03
Додому “на щиті” повернуться мешканці Луцької громади Лепський Андрій Володимирович (20.10.1983 р.н.), Кравчук Андрій Вадимович (30.12.1991 р.н.), Смаль Роман Олексійович (18.05.1976 р.н.).
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
▪️Андрій Лепський загинув 29 травня 2026 року у районі населеного пункту Садовод Харківської області.
▪︎ Андрій Кравчук загинув 6 червня 2025 року в районі населеного пункту Андрівка Сумської області.
▪︎ Роман Смаль загинув 20 серпня 2024 року в районі населеного пункту Комишівка Донецької обоасті.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героїв.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
▪️Андрій Лепський загинув 29 травня 2026 року у районі населеного пункту Садовод Харківської області.
▪︎ Андрій Кравчук загинув 6 червня 2025 року в районі населеного пункту Андрівка Сумської області.
▪︎ Роман Смаль загинув 20 серпня 2024 року в районі населеного пункту Комишівка Донецької обоасті.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героїв.
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