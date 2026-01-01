Чи відкриють на Волині пункт пропуску «Ягодин» для легковиків на літо: що кажуть прикордонники





Про це йшлося на пресбрифінгу в ОВА «Особливості літнього туристичного пасажиропотоку в пунктах пропуску на Волині та набір на службу за контрактом до прикордонних підрозділів», який відбувся у стінах Волинської ОДА, передає



Як повідомив заступник начальника штабу — начальник відділу організації прикордонного контролю 6-го прикордонного Волинського загону, підполковник Віталій Український, нинішній режим роботи цього КПП є остаточним на період дії воєнного стану.



«У нас на пункті пропуску "Ягодин" здійснюються тільки вантажні перевезення та пропуск автобусів», — зазначив Віталій.



Він підкреслив, що мови про те, аби відкрити «Ягодин» для легкових автомобілів на час літнього сезону, нині взагалі не йде. Водіям радять враховувати цю інформацію під час планування маршрутів.



Що стосується автобусних перевезень, то завдяки впровадженій системі «єЧерга» тривалого накопичення транспорту перед кордоном вдається уникати, проте загальна швидкість руху все одно суттєво залежить від роботи польських колег.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пункт пропуску «Ягодин» на Волині під час літнього туристичного сезону продовжить працювати виключно для вантажівок та рейсових автобусів. Очікувати на його відкриття для легкових автомобілів найближчим часом не варто.Про це йшлося на пресбрифінгу в ОВА «Особливості літнього туристичного пасажиропотоку в пунктах пропуску на Волині та набір на службу за контрактом до прикордонних підрозділів», який відбувся у стінах Волинської ОДА, передає ВСН Як повідомив заступник начальника штабу — начальник відділу організації прикордонного контролю 6-го прикордонного Волинського загону, підполковник, нинішній режим роботи цього КПП є остаточним на період дії воєнного стану.«У нас на пункті пропуску "Ягодин" здійснюються тільки вантажні перевезення та пропуск автобусів», — зазначив Віталій.Він підкреслив, що мови про те, аби відкрити «Ягодин» для легкових автомобілів на час літнього сезону, нині взагалі не йде. Водіям радять враховувати цю інформацію під час планування маршрутів.Що стосується автобусних перевезень, то завдяки впровадженій системі «єЧерга» тривалого накопичення транспорту перед кордоном вдається уникати, проте загальна швидкість руху все одно суттєво залежить від роботи польських колег.

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