7 червня на Волині: гортаючи календар

День народження 7 червня відзначають головний спеціаліст відділу інформаційної роботи Луцької міської ради(на фото), громадський діяч, депутат Луцької міської радиВітаємо їх, а також усіх, у кого 7 червня день ангела, – чоловіки з ім'ям Іван.Бажаємо іменникам здоров'я, достатку й успіхів у праці.7 червня в Україні відзначають День працівників водного господарства, День меліоратора та День працівників місцевої промисловості (котрі традиційно припадають на першу неділю місяця). За релігійним календарем вшановується пам'ять святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського7 червня 1946 року Указом Президії Верховної Ради УРСР Седлищенський район Волинської області було перейменовано на Старовижівський з центром у селищі Стара Вижівка.7 червня 2011 року в містечку Устилуг Володимир-Волинського району освятили новозбудований храм Вознесіння Господнього.