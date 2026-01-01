7 червня на Волині: гортаючи календар
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День народження 7 червня відзначають головний спеціаліст відділу інформаційної роботи Луцької міської ради Ярослав Кухаренко (на фото), громадський діяч Андрій Хведчак, депутат Луцької міської ради Юрій Безпятко.
Вітаємо їх, а також усіх, у кого 7 червня день ангела, – чоловіки з ім'ям Іван.
Бажаємо іменникам здоров'я, достатку й успіхів у праці.
7 червня в Україні відзначають День працівників водного господарства, День меліоратора та День працівників місцевої промисловості (котрі традиційно припадають на першу неділю місяця). За релігійним календарем вшановується пам'ять святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського
7 червня 1946 року Указом Президії Верховної Ради УРСР Седлищенський район Волинської області було перейменовано на Старовижівський з центром у селищі Стара Вижівка.
7 червня 2011 року в містечку Устилуг Володимир-Волинського району освятили новозбудований храм Вознесіння Господнього.
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Вітаємо їх, а також усіх, у кого 7 червня день ангела, – чоловіки з ім'ям Іван.
Бажаємо іменникам здоров'я, достатку й успіхів у праці.
7 червня в Україні відзначають День працівників водного господарства, День меліоратора та День працівників місцевої промисловості (котрі традиційно припадають на першу неділю місяця). За релігійним календарем вшановується пам'ять святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського
7 червня 1946 року Указом Президії Верховної Ради УРСР Седлищенський район Волинської області було перейменовано на Старовижівський з центром у селищі Стара Вижівка.
7 червня 2011 року в містечку Устилуг Володимир-Волинського району освятили новозбудований храм Вознесіння Господнього.
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