Курс валют на 7 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк встановив офіційний курс валют на неділю, 7 червня. Долар додав ще 3 коп. Євро злетіло на 14 коп. Злотий зріс на 4 коп.
Про це стало відомо з сайту НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,37 (+3 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,66 (+14 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,19 (+4 коп.).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це стало відомо з сайту НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,37 (+3 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,66 (+14 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,19 (+4 коп.).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют на 7 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: прогноз на 7 червня
Сьогодні, 01:30
7 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Угорщина обмежила видачу нових дозволів мігрантам не з ЄС
06 червня, 23:19
Чи відкриють на Волині пункт пропуску «Ягодин» для легковиків на літо: що кажуть прикордонники
06 червня, 22:12