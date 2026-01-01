Курс валют на 7 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 7 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на неділю, 7 червня. Долар додав ще 3 коп. Євро злетіло на 14 коп. Злотий зріс на 4 коп.

Про це стало відомо з сайту НБУ.

Курс долара
1 долар США — 44,37 (+3 коп.)

Курс євро
1 євро — 51,66 (+14 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 12,19 (+4 коп.).

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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