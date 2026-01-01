Українцям можуть нарахувати борг за газ: у чому причина

Побутові споживачі газу в Україні можуть стикнутися з утворенням заборгованості, якщо здійснюватимуть оплату за старими банківськими даними. Навесні 2026 року компанія оновила свої платіжні реквізити, тому клієнтам необхідно терміново перевірити та змінити шаблони у банківських застосунках.Про це повідомили у пресслужбі газопостачальної компанії «Нафтогаз України».У компанії пояснили: якщо платити за старими даними, гроші не потраплять на ваш рахунок. Через це система покаже борг, навіть якщо ви заплатили вчасно. Більшість банків уже оновили реквізити автоматично, але деякі клієнти досі користуються старими шаблонами в додатках.Для коректного зарахування коштів у «Нафтогазі» радять видалити старі платіжні форми та створити нові за такими актуальними даними:Отримувач: ТОВ «Газопостачальна компанія „Нафтогаз України“»;Код ЄДРПОУ: 40121452;Рахунок (IBAN): UA723204780000026006000255925;МФО: 320478;Банк: АБ «Укргазбанк».Контролювати стан свого рахунку та перевіряти надходження грошей споживачі можуть онлайн. Для цього рекомендують використовувати офіційні цифрові сервіси: особистий кабінет на сайті компанії, чат-боти або мобільний застосунок «Куб».Також у газопостачальній компанії нагадали, що для побутових клієнтів продовжує діяти тарифний план «Фіксований». Ціна блакитного палива становить 7,96 грн за один кубометр, і ця вартість офіційно гарантована до 30 квітня 2027 року.Щоб не накопичувати неоплачені періоди, розрахунки необхідно проводити щомісяця до 25 числа. Споживачів також закликають відмовлятися від паперових квитанцій на користь електронних рахунків, оскільки онлайн-формат дозволяє швидше отримувати платіжки та контролювати терміни оплати.