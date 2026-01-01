Експертиза підтвердила загибель на війні волинянина Олександра Обабка





Про це повідомили у Нововолинській міській раді.



"На жаль, сумна звістка надійшла в Нововолинську громаду.

Експертиза ДНК підтвердила загибель нашого Захисника Олександра Обабка, 1985 року народження. Жителя Нововолинська. Він вважався зниклим безвісти. Експертиза підтвердила загибель 27 жовтня 2023 року на Запоріжжі", - йдеться у дописі.



Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська область знову зазнала важкої втрати. Підтвердили загибель на війні воїна-захисника з міста Нововолинськ.Про це повідомили у Нововолинській міській раді."На жаль, сумна звістка надійшла в Нововолинську громаду.Експертиза ДНК підтвердила загибель нашого Захисника Олександра Обабка, 1985 року народження. Жителя Нововолинська. Він вважався зниклим безвісти. Експертиза підтвердила загибель 27 жовтня 2023 року на Запоріжжі", - йдеться у дописі.Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію