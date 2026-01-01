Експертиза підтвердила загибель на війні волинянина Олександра Обабка
Сьогодні, 09:43
Волинська область знову зазнала важкої втрати. Підтвердили загибель на війні воїна-захисника з міста Нововолинськ.
Про це повідомили у Нововолинській міській раді.
"На жаль, сумна звістка надійшла в Нововолинську громаду.
Експертиза ДНК підтвердила загибель нашого Захисника Олександра Обабка, 1985 року народження. Жителя Нововолинська. Він вважався зниклим безвісти. Експертиза підтвердила загибель 27 жовтня 2023 року на Запоріжжі", - йдеться у дописі.
Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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Про це повідомили у Нововолинській міській раді.
"На жаль, сумна звістка надійшла в Нововолинську громаду.
Експертиза ДНК підтвердила загибель нашого Захисника Олександра Обабка, 1985 року народження. Жителя Нововолинська. Він вважався зниклим безвісти. Експертиза підтвердила загибель 27 жовтня 2023 року на Запоріжжі", - йдеться у дописі.
Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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