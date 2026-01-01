Експертиза підтвердила загибель на війні волинянина Олександра Обабка

Експертиза підтвердила загибель на війні волинянина Олександра Обабка
Волинська область знову зазнала важкої втрати. Підтвердили загибель на війні воїна-захисника з міста Нововолинськ.

Про це повідомили у Нововолинській міській раді.

"На жаль, сумна звістка надійшла в Нововолинську громаду.
Експертиза ДНК підтвердила загибель нашого Захисника Олександра Обабка, 1985 року народження. Жителя Нововолинська. Він вважався зниклим безвісти. Експертиза підтвердила загибель 27 жовтня 2023 року на Запоріжжі", - йдеться у дописі.

Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, війна, втрата, Олександр Обабко, загибель, смерть, Запоріжжя, ДНК
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