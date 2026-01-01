«Пам'ять про жертв Волині не підлягає переговорам»: міністр оборони Польщі після зустрічі з Будановим у Варшаві





Про це йдеться у його дописі у соцмережі Х, - пише



Польський міністр зазначив, що під час зустрічі з Будановим “чітко виклав польські очікування щодо рішення про присвоєння імені героїв УПА одній із військових частин.



“Пам'ять про жертв Волині не підлягає переговорам. Є межі, які не можна перетинати”, — наголосив Владислав Косіняк-Камиш.



Крім того, Буданов провів зустріч з керівником Бюро міжнародної політики президента Польщі Марціном Пшидачем.



Як зазначили у Канцелярії президента, розмова стосувалася історичних проблем, що “виникли внаслідок останніх рішень української сторони”.



ВАС ЗАЦІКАВИТЬ



Добиватиметься зміни назви: міністр оборони Польщі не прийняв пояснень глави МЗС України щодо підрозділу «Героїв УПА»

Напередодні Владислав Косіняк-Камиш звернувся до народу та влади України через скандал з наданням одному з підрозділів назви "героїв УПА". Він наголосив, що прославляння УПА є "неприйнятним" для поляків, оскільки між 1943 і 1945 роками було вбито десятки тисяч поляків, і “донині немає могил, хрестів чи місць, де їхні близькі могли б запалити свічки”. За словами міністра, "злочини УПА" не були справою всієї української нації, бо були "справжні герої", які рятували поляків.



У Києві вважають, що реакція Варшави на присвоєння підрозділу ССО почесного найменування "імені героїв УПА" є надто різкою. Глава МЗС Андрій Сибіга пояснив, що для українських військових, які й ініціювали надання звання, і які "заслуговують на безумовну повагу", боротьба УПА є символом протистояння імперській політиці Росії, нагадавши, що і сьогодні Москва — це спільний ворог для Варшави та Києва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівник офісу президента України Кирило Буданов у Варшаві зустрівся з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем. Після зустрічі міністр заявив, що Варшава і Київ залишаються партнерами у сфері безпеки, але в питаннях історії ми маємо говорити один одному правду, бо лише так країни зможуть будувати майбутнє.Про це йдеться у його дописі у соцмережі Х, - пише ZN.UA. Польський міністр зазначив, що під час зустрічі з Будановим “чітко виклав польські очікування щодо рішення про присвоєння імені героїв УПА одній із військових частин.“Пам'ять про жертв Волині не підлягає переговорам. Є межі, які не можна перетинати”, — наголосив Владислав Косіняк-Камиш.Крім того, Буданов провів зустріч з керівником Бюро міжнародної політики президента Польщі Марціном Пшидачем.Як зазначили у Канцелярії президента, розмова стосувалася історичних проблем, що “виникли внаслідок останніх рішень української сторони”.ВАС ЗАЦІКАВИТЬДобиватиметься зміни назви: міністр оборони Польщі не прийняв пояснень глави МЗС України щодо підрозділу «Героїв УПА»Напередодні Владислав Косіняк-Камиш звернувся до народу та влади України через скандал з наданням одному з підрозділів назви "героїв УПА". Він наголосив, що прославляння УПА є "неприйнятним" для поляків, оскільки між 1943 і 1945 роками було вбито десятки тисяч поляків, і “донині немає могил, хрестів чи місць, де їхні близькі могли б запалити свічки”. За словами міністра, "злочини УПА" не були справою всієї української нації, бо були "справжні герої", які рятували поляків.У Києві вважають, що реакція Варшави на присвоєння підрозділу ССО почесного найменування "імені героїв УПА" є надто різкою. Глава МЗС Андрій Сибіга пояснив, що для українських військових, які й ініціювали надання звання, і які "заслуговують на безумовну повагу", боротьба УПА є символом протистояння імперській політиці Росії, нагадавши, що і сьогодні Москва — це спільний ворог для Варшави та Києва.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію