«Пам'ять про жертв Волині не підлягає переговорам»: міністр оборони Польщі після зустрічі з Будановим у Варшаві

«Пам'ять про жертв Волині не підлягає переговорам»: міністр оборони Польщі після зустрічі з Будановим у Варшаві
Керівник офісу президента України Кирило Буданов у Варшаві зустрівся з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем. Після зустрічі міністр заявив, що Варшава і Київ залишаються партнерами у сфері безпеки, але в питаннях історії ми маємо говорити один одному правду, бо лише так країни зможуть будувати майбутнє.

Про це йдеться у його дописі у соцмережі Х, - пише ZN.UA.

Польський міністр зазначив, що під час зустрічі з Будановим “чітко виклав польські очікування щодо рішення про присвоєння імені героїв УПА одній із військових частин.

“Пам'ять про жертв Волині не підлягає переговорам. Є межі, які не можна перетинати”, — наголосив Владислав Косіняк-Камиш.

Крім того, Буданов провів зустріч з керівником Бюро міжнародної політики президента Польщі Марціном Пшидачем.

Як зазначили у Канцелярії президента, розмова стосувалася історичних проблем, що “виникли внаслідок останніх рішень української сторони”.

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Напередодні Владислав Косіняк-Камиш звернувся до народу та влади України через скандал з наданням одному з підрозділів назви "героїв УПА". Він наголосив, що прославляння УПА є "неприйнятним" для поляків, оскільки між 1943 і 1945 роками було вбито десятки тисяч поляків, і “донині немає могил, хрестів чи місць, де їхні близькі могли б запалити свічки”. За словами міністра, "злочини УПА" не були справою всієї української нації, бо були "справжні герої", які рятували поляків.

У Києві вважають, що реакція Варшави на присвоєння підрозділу ССО почесного найменування "імені героїв УПА" є надто різкою. Глава МЗС Андрій Сибіга пояснив, що для українських військових, які й ініціювали надання звання, і які "заслуговують на безумовну повагу", боротьба УПА є символом протистояння імперській політиці Росії, нагадавши, що і сьогодні Москва — це спільний ворог для Варшави та Києва.

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Теги: Україна, Польща, війна, військові підрозділи, скандал, УПА, претензії, Буданов, політика, історія
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