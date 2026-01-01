У Луцьку водій автобуса з підробними документами перевозив дітей

Волинські патрульні виявили документи з ознаками підробки у водія автобуса, який перевозив дітей.Про це повідомили у патрульній поліції.Днями у Луцьку під час перевірки автобуса Van Hool, яким перевозили дітей на екскурсію, інспектори відділу безпеки дорожнього руху виявили документи з ознаками підробки.Водій надав для перевірки документи, що надають дозвіл на перевезення дітей та нібито були погоджені управлінням патрульної поліції у Волинській області.Під час перевірки інспектори встановили, що ці документи містять ознаки підроблення: використано скановане зображення печатки, зазначений вихідний номер не відповідає дійсності, а також виявлено ознаки підроблення підпису інспектора патрульної поліції.Для з’ясування всіх обставин на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.