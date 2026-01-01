Обороняли Харківщину: 28 прикордонників з Волині отримали нагороди





Про це 11 червня у коментарі



Нагороди вручив начальник Волинського прикордонного загону полковник Богдан Ігнатюк. Підрозділ протягом дев’яти місяців стримував наступ російських військ на цьому напрямку.



Двадцять прикордонників отримали відзнаку Президента України — медаль "За оборону України". Серед нагороджених — військовослужбовці різних спеціальностей, зокрема піхотинці, артилеристи, розвідники та оператори безпілотників.



Ще вісьмох бійців відзначили нагородами Голови Державної прикордонної служби України. Четверо військовослужбовців отримали нагрудний знак "За мужність в охороні державного кордону", ще четверо — "Відмінний прикордонник".



Окрім того, один військовослужбовець комендатури отримав нагороду командира 21 армійського корпусу.



З міркувань безпеки імена та прізвища прикордонників, які отримали нагороди, не розголошують.



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