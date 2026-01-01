Обороняли Харківщину: 28 прикордонників з Волині отримали нагороди

Обороняли Харківщину: 28 прикордонників з Волині отримали нагороди
На Волині 28 військовослужбовців прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону відзначили державними та відомчими нагородами за участь у бойових діях на Харківщині.

Про це 11 червня у коментарі Суспільному розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.

Нагороди вручив начальник Волинського прикордонного загону полковник Богдан Ігнатюк. Підрозділ протягом дев’яти місяців стримував наступ російських військ на цьому напрямку.

Двадцять прикордонників отримали відзнаку Президента України — медаль "За оборону України". Серед нагороджених — військовослужбовці різних спеціальностей, зокрема піхотинці, артилеристи, розвідники та оператори безпілотників.

Ще вісьмох бійців відзначили нагородами Голови Державної прикордонної служби України. Четверо військовослужбовців отримали нагрудний знак "За мужність в охороні державного кордону", ще четверо — "Відмінний прикордонник".

Окрім того, один військовослужбовець комендатури отримав нагороду командира 21 армійського корпусу.
Обороняли Харківщину: 28 прикордонників з Волині отримали нагороди

З міркувань безпеки імена та прізвища прикордонників, які отримали нагороди, не розголошують.
Обороняли Харківщину: 28 прикордонників з Волині отримали нагороди
Обороняли Харківщину: 28 прикордонників з Волині отримали нагороди

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Теги: Волинь, прикордонники, нагороди
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