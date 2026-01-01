На Волині директор гімназії, попри заборону суду через п'яну їзду, знову сів за кермо





Про це журналісти інтернет-видання



Усе розпочалося влітку минулого року. Постановою Нововолинського міського суду від 19-го червня 2025-го року директора гімназії притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).



Тоді суд призначив йому 17 тисяч гривень штрафу та позбавив права керувати автомобілем на строк один рік.



Попри те, що судове рішення набрало законної сили і чоловік чітко знав про заборону, він вирішив її проігнорувати. Наприкінці року посадовець знову сів у свій «Renault Laguna».



7-го грудня 2025-го року близько 14:00 на автодорозі Т-0305 неподалік селища Іваничі автівку зупинив екіпаж місцевої поліції. Під час перевірки документів з’ясувалося, що водій не мав права перебувати за кермом.



Через умисне невиконання судового рішення проти директора порушили вже кримінальну справу за ч. 1 ст. 382 КК України. У суді обвинувачений повністю визнав свою провину, щиро розкаявся та просив суворо його не карати, обмежившись мінімальним штрафом.



Цікаво, що під час процесу обвинувачений та його адвокат відмовилися від раніше поданого клопотання: вони просили передати директора на поруки трудового колективу сільської ради, але зрештою відкликали це прохання.



Дослідивши матеріали справи (зокрема відеозаписи з нагрудних камер поліцейських), суд визнав посадовця винним у вчиненні кримінального злочину.



Директору гімназії призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 гривень.



Речовий доказ — диск із відеозаписом поліцейських — залишили в матеріалах справи, а автомобіль «Renault Laguna» повернули власнику.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Директора однієї з гімназій на Іваничівщині, якого раніше позбавили водійського посвідчення за керування авто у нетверезому стані, визнали винним у кримінальному правопорушенні. Попри заборону суду, очільник навчального закладу знову сів за кермо, через що потрапив під статтю Кримінального кодексу.Про це журналісти інтернет-видання «БУГ» дізналися з вироку суду.Усе розпочалося влітку минулого року. Постановою Нововолинського міського суду від 19-го червня 2025-го року директора гімназії притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).Тоді суд призначив йому 17 тисяч гривень штрафу та позбавив права керувати автомобілем на строк один рік.Попри те, що судове рішення набрало законної сили і чоловік чітко знав про заборону, він вирішив її проігнорувати. Наприкінці року посадовець знову сів у свій «Renault Laguna».7-го грудня 2025-го року близько 14:00 на автодорозі Т-0305 неподалік селища Іваничі автівку зупинив екіпаж місцевої поліції. Під час перевірки документів з’ясувалося, що водій не мав права перебувати за кермом.Через умисне невиконання судового рішення проти директора порушили вже кримінальну справу за ч. 1 ст. 382 КК України. У суді обвинувачений повністю визнав свою провину, щиро розкаявся та просив суворо його не карати, обмежившись мінімальним штрафом.Цікаво, що під час процесу обвинувачений та його адвокат відмовилися від раніше поданого клопотання: вони просили передати директора на поруки трудового колективу сільської ради, але зрештою відкликали це прохання.Дослідивши матеріали справи (зокрема відеозаписи з нагрудних камер поліцейських), суд визнав посадовця винним у вчиненні кримінального злочину.Директору гімназії призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 гривень.Речовий доказ — диск із відеозаписом поліцейських — залишили в матеріалах справи, а автомобіль «Renault Laguna» повернули власнику.

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