У Луцьку створять Раду волонтерів при міськраді
Сьогодні, 10:46
У Луцькій міській територіальній громаді розпочинається процес формування Ради волонтерів при муніципалітеті.
Про це повідомив департамент молоді та спорту мерії.
У 2025 році волонтери громади підняли питання щодо актуальності та доцільності створення Ради волонтерів, яка б дозволила кращим чином координувати спільні зусилля та надала би певної інституційності зустрічам і прийнятим рішенням та впорядкованості спільної роботи у вказаному напрямку.
У червні-липні 2026 року планується розробка Положення про Раду волонтерів, буде оголошено набір до Ради, а згодом затверджено її склад.
Планується, що робоча група розпочне роботу над Положенням про Раду волонтерів з 22 червня 2026 року та працюватиме над Положенням протягом 2 тижнів у різних форматах (онлайн та офлайн).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив департамент молоді та спорту мерії.
У 2025 році волонтери громади підняли питання щодо актуальності та доцільності створення Ради волонтерів, яка б дозволила кращим чином координувати спільні зусилля та надала би певної інституційності зустрічам і прийнятим рішенням та впорядкованості спільної роботи у вказаному напрямку.
У червні-липні 2026 року планується розробка Положення про Раду волонтерів, буде оголошено набір до Ради, а згодом затверджено її склад.
Планується, що робоча група розпочне роботу над Положенням про Раду волонтерів з 22 червня 2026 року та працюватиме над Положенням протягом 2 тижнів у різних форматах (онлайн та офлайн).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку створять Раду волонтерів при міськраді
Сьогодні, 10:46
На Волині директор гімназії, попри заборону суду через п'яну їзду, знову сів за кермо
Сьогодні, 10:28