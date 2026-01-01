У Луцьку створять Раду волонтерів при міськраді

У Луцькій міській територіальній громаді розпочинається процес формування Ради волонтерів при муніципалітеті.Про це повідомив департамент молоді та спорту мерії.У 2025 році волонтери громади підняли питання щодо актуальності та доцільності створення Ради волонтерів, яка б дозволила кращим чином координувати спільні зусилля та надала би певної інституційності зустрічам і прийнятим рішенням та впорядкованості спільної роботи у вказаному напрямку.У червні-липні 2026 року планується розробка Положення про Раду волонтерів, буде оголошено набір до Ради, а згодом затверджено її склад.Планується, що робоча група розпочне роботу над Положенням про Раду волонтерів з 22 червня 2026 року та працюватиме над Положенням протягом 2 тижнів у різних форматах (онлайн та офлайн).