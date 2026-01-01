У Луцьку створять Раду волонтерів при міськраді

У Луцьку створять Раду волонтерів при міськраді
У Луцькій міській територіальній громаді розпочинається процес формування Ради волонтерів при муніципалітеті.

Про це повідомив департамент молоді та спорту мерії.

У 2025 році волонтери громади підняли питання щодо актуальності та доцільності створення Ради волонтерів, яка б дозволила кращим чином координувати спільні зусилля та надала би певної інституційності зустрічам і прийнятим рішенням та впорядкованості спільної роботи у вказаному напрямку.

У червні-липні 2026 року планується розробка Положення про Раду волонтерів, буде оголошено набір до Ради, а згодом затверджено її склад.

Планується, що робоча група розпочне роботу над Положенням про Раду волонтерів з 22 червня 2026 року та працюватиме над Положенням протягом 2 тижнів у різних форматах (онлайн та офлайн).

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Теги: волонтери, Луцьк
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