Знищили понад 700 дерев: на Рівненщині викрили масштабний нелегальний видобуток бурштину

Незаконний намив бурштину відбувався під виглядом геологічного вивчення надр на території Рівненської області.Про це повідомила Національна поліція України.Для цього зловмисники використовували спеціальні дозволи на користування надрами, а фактичний видобуток здійснювали із застосуванням мотопомп та технологій гідророзмиву ґрунту, які завдають відчутної шкоди довкіллю. У ході спецоперації правоохоронці провели 47 санкціонованих і невідкладних обшуків, де вилучили десятки мотопомп кустарного виробництва, обладнання для обробки каміння, понад 52 кілограми бурштину, кошти, документацію та інші речові докази.Попередньо встановлено, що внаслідок незаконного видобутку бурштину на площі близько 50 гектарів повністю знищено родючий шар ґрунту та понад 700 дерев різних порід. Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до організації та функціонування схеми.Протидія нелегальному видобутку дороговартісного каміння залишається одним із пріоритетних напрямів роботи Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Незаконний обіг бурштину не лише завдає багатомільйонних збитків державі, а й призводить до знищення лісових масивів, родючих ґрунтів та природних екосистем. Саме тому правоохоронці системно документують діяльність осіб, які використовують надра всупереч вимогам законодавства та легалізують видобутий бурштин на тіньових ринках України та країн ЄС.Задокументували масштабний незаконний промисел оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з Офісом Генерального прокурора . Правоохоронці встановили, що відповідно до отриманих дозволів, користувачі надр мали проводити геологічне вивчення бурштиноносних ділянок та розвідувальні роботи на цих територіях. Для цього їм надавалися у тимчасове користування землі в межах лісових масивів. Однак натомість ділки здійснювали незаконний промисловий видобуток бурштину для подальшого збуту.За даними слідства, замість передбачених проєктною документацією бурових шурфів на ділянках використовувалися мотопомпи кустарного виробництва та технологія гідророзмиву ґрунту. Відповідно до нього потужними струменями води розмивали бурштиноносний шар землі, так звану «блакитну землю», після чого на поверхні вже можна було видобувати каміння. Такий спосіб намиву вважається одним із найбільш руйнівних для довкілля, оскільки призводить до повного знищення родючого шару ґрунту, пошкодження лісових насаджень та зміни природного рельєфу місцевості.Окрему роль у схемі відігравали так звані «скупи» бурштину, які не зважали на відсутність документації про законне походження каміння. Вони скуповували бурштин для його експорту за кордон через налагоджені канали.Крім того виявлено ознаки заниження фактичних обсягів видобутку у звітній документації. Це могло призводити до суттєвих втрат бюджету через несплату обов’язкових платежів за користування надрами.9 червня поліцейські за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора провели 47 обшуків на території Рівненської області. За їх результатами вилучили понад 52 кілограми бурштину, 26 мотопомп, які використовувалися для незаконного гідравлічного видобутку цінного каміння, 256 комплектуючих до них, обладнання для обробки та очищення бурштину, два автомобілі, фінансово-господарську документацію, геологічні карти, мобільні телефони, чорнові записи та понад 29 000 доларів готівкою.Також під час оглядів земельних ділянок загальною площею близько 50 гектарів правоохоронці зафіксували факти повного знищення родючого шару ґрунту та понад 700 дерев різних порід. Для проведення подальших досліджень фахівці відібрали зразки ґрунту.Наразі тривають слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх осіб, причетних до незаконного видобутку й подальшого збуту бурштину, а також визначення обсягів завданої шкоди довкіллю та державі.Досудове розслідування в кримінальному провадженні триває за ч. 2 ст. 240-1 (Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) та ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.Заходи з документування протиправної діяльності проводилися із залученням представників Державної служби геології та надр України, Державної служби України з питань праці, екологів та фахівців з маркшейдерії.Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.