Премії керівникам комунальних закладів Волині: хто отримає десятки тисяч гривень. ПЕРЕЛІК

Перелік керівників і суми премій:

Т. в. о. керівнику Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Юрію Романішину за травень 2026 року у розмірі 150% від посадового окладу у межах фонду оплати праці - 54 000 грн.

Т. в. о. директора Волинського обласного госпіталю ветеранів війни Олені Кузьменко за квітень 2026 року у розмірі 5 посадових окладів та за травень у розмірі 1 посадового окладу - 47 000 грн та 27 000 грн.

Т. в. о. директора КП «Волиньпроект» Дмитру Дубняку за травень 2026 року у розмірі 100% від посадового окладу - 41 000 грн.

Директору Волинського академічного обласного українського музично-драматичного імені Тараса Григоровича Шевченка Сергію Скулинцю за травень 2026 року у розмірі посадового окладу - 26 000 грн.

Директору Волинської обласної філармонії Сергію Єфіменку за квітень у розмірі 200% від посадового окладу та за травень у розмірі 200% від посадового окладу - 20 000 грн.

Керівнику КП «Управління будинком» - 44 000 грн.

Керівнику Володимир-Волинського спортивного ліцею - 29 000 грн.

Керівнику Нововолинської спеціальної школи - 34 000 грн.

Керівнику Рожищенського навчально-реабілітаційного центру Волинської обласної ради – 23 000 грн.

Керівнику Княгининівського ліцею – 21000 грн.

Керівнику Люблинецького ліцею – 13 000 грн.

Керівнику Центру позашкільної освіти – 28 000 грн.

Керівнику Волинського обласного Центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді – 13 000 грн.

Керівнику Відділу соціально розвитку закладів та установ освіти та науки – 20 000 грн.

Керівнику Руденського психо-неврологічного інтернату – 30 000 грн.

Керівнику Луцького геріатричного пансіонату – 15 000 грн.

Керівнику Голобського психо-неврологічного інтернату – 30 000 грн.

Керівнику Центру підготовки населення до національного супротиву – 24 000 грн.

Керівнику Волинської дитячо-юнацької спортивної школи з видів боротьби – 13 000 грн.

Керівнику Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи – 18 000 грн.

Керівнику Волинського регіонального центру фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю - 14 000 грн.

Постійна комісія з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області Волинської обласної ради на засіданні у п’ятницю, 12 червня, розглянула питання преміювання керівників комунальних закладів за результатами фінансово-господарської діяльності.Засідання відбулося під головуванням, повідомляють журналісти інтернет-виданняЧлени комісії підтримали проєкти рішень щодо преміювання керівників комунальних установ обласної ради. Втім остаточне рішення з цього питання депутати ухвалюватимуть на сесії облради.Під час розгляду питання виникла дискусія щодо преміювання начальника Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Йшлося про премію у розмірі 31 тисячі гривень.Депутатзапропонував не підтримувати виплату премії керівнику закладу.Після обговорення члени комісії вирішили зняти це питання з розгляду. Як зазначалося під час засідання, правоохоронні органи здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливого фіктивного працевлаштування працівників з метою уникнення мобілізації.Натомість комісія підтримала преміювання інших керівників комунальних закладів.