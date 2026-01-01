Премії керівникам комунальних закладів Волині: хто отримає десятки тисяч гривень. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:40
Постійна комісія з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області Волинської обласної ради на засіданні у п’ятницю, 12 червня, розглянула питання преміювання керівників комунальних закладів за результатами фінансово-господарської діяльності.
Засідання відбулося під головуванням Романа Микитюка, повідомляють журналісти інтернет-видання ВолиньPost.
Члени комісії підтримали проєкти рішень щодо преміювання керівників комунальних установ обласної ради. Втім остаточне рішення з цього питання депутати ухвалюватимуть на сесії облради.
Під час розгляду питання виникла дискусія щодо преміювання начальника Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні Павла Боснюка. Йшлося про премію у розмірі 31 тисячі гривень.
Депутат Андрій Турак запропонував не підтримувати виплату премії керівнику закладу.
Після обговорення члени комісії вирішили зняти це питання з розгляду. Як зазначалося під час засідання, правоохоронні органи здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливого фіктивного працевлаштування працівників з метою уникнення мобілізації.
Натомість комісія підтримала преміювання інших керівників комунальних закладів.
Т. в. о. керівнику Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Юрію Романішину за травень 2026 року у розмірі 150% від посадового окладу у межах фонду оплати праці - 54 000 грн.
Т. в. о. директора Волинського обласного госпіталю ветеранів війни Олені Кузьменко за квітень 2026 року у розмірі 5 посадових окладів та за травень у розмірі 1 посадового окладу - 47 000 грн та 27 000 грн.
Т. в. о. директора КП «Волиньпроект» Дмитру Дубняку за травень 2026 року у розмірі 100% від посадового окладу - 41 000 грн.
Директору Волинського академічного обласного українського музично-драматичного імені Тараса Григоровича Шевченка Сергію Скулинцю за травень 2026 року у розмірі посадового окладу - 26 000 грн.
Директору Волинської обласної філармонії Сергію Єфіменку за квітень у розмірі 200% від посадового окладу та за травень у розмірі 200% від посадового окладу - 20 000 грн.
Керівнику КП «Управління будинком» - 44 000 грн.
Керівнику Володимир-Волинського спортивного ліцею - 29 000 грн.
Керівнику Нововолинської спеціальної школи - 34 000 грн.
Керівнику Рожищенського навчально-реабілітаційного центру Волинської обласної ради – 23 000 грн.
Керівнику Княгининівського ліцею – 21000 грн.
Керівнику Люблинецького ліцею – 13 000 грн.
Керівнику Центру позашкільної освіти – 28 000 грн.
Керівнику Волинського обласного Центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді – 13 000 грн.
Керівнику Відділу соціально розвитку закладів та установ освіти та науки – 20 000 грн.
Керівнику Руденського психо-неврологічного інтернату – 30 000 грн.
Керівнику Луцького геріатричного пансіонату – 15 000 грн.
Керівнику Голобського психо-неврологічного інтернату – 30 000 грн.
Керівнику Центру підготовки населення до національного супротиву – 24 000 грн.
Керівнику Волинської дитячо-юнацької спортивної школи з видів боротьби – 13 000 грн.
Керівнику Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи – 18 000 грн.
Керівнику Волинського регіонального центру фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю - 14 000 грн.
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Засідання відбулося під головуванням Романа Микитюка, повідомляють журналісти інтернет-видання ВолиньPost.
Члени комісії підтримали проєкти рішень щодо преміювання керівників комунальних установ обласної ради. Втім остаточне рішення з цього питання депутати ухвалюватимуть на сесії облради.
Під час розгляду питання виникла дискусія щодо преміювання начальника Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні Павла Боснюка. Йшлося про премію у розмірі 31 тисячі гривень.
Депутат Андрій Турак запропонував не підтримувати виплату премії керівнику закладу.
Після обговорення члени комісії вирішили зняти це питання з розгляду. Як зазначалося під час засідання, правоохоронні органи здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливого фіктивного працевлаштування працівників з метою уникнення мобілізації.
Натомість комісія підтримала преміювання інших керівників комунальних закладів.
Перелік керівників і суми премій:
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