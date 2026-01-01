Аварії на мотоциклах: на Волині травмувалися четверо неповнолітніх

Минулої доби на Волині трапилося дві ДТП за участі неповнолітніх мотоциклістів: слідчі з’ясовують обставини.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Лише за одну добу на Волині сталися дві дорожньо-транспортні пригоди за участі неповнолітніх водіїв мотоциклів. Унаслідок аварій травмувалися четверо підлітків віком від 15 до 16 років, усіх госпіталізували до медичних закладів.Учора, близько 15:00, у селі Карпилівка Луцького району 15-річна водійка мотоцикла Lifan не впоралася з керуванням, з’їхала на узбіччя та впала. У результаті ДТП травми отримали вона та 16-річна пасажирка. Обох дівчат госпіталізували.Цього ж дня у селі Тур Ковельського району 15-річний школяр, керуючи мотоциклом Loncin, не вибрав безпечної швидкості руху та в’їхав у придорожній паркан. Травм зазнали водій та його 16-річний пасажир. Хлопців доставили до лікарні.За фактами дорожньо-транспортних пригод слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.Поліція вкотре закликає дорослих не ігнорувати питання безпеки дітей на дорозі. Передаючи неповнолітнім мотоцикли чи інші транспортні засоби, пам’ятайте: це може коштувати здоров’я або навіть життя вашої дитини. Контролюйте дозвілля своїх дітей, не допускайте керування транспортом без належних навичок, посвідчення водія та знань Правил дорожнього руху.