Аварії на мотоциклах: на Волині травмувалися четверо неповнолітніх

Аварії на мотоциклах: на Волині травмувалися четверо неповнолітніх
Минулої доби на Волині трапилося дві ДТП за участі неповнолітніх мотоциклістів: слідчі з’ясовують обставини.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Лише за одну добу на Волині сталися дві дорожньо-транспортні пригоди за участі неповнолітніх водіїв мотоциклів. Унаслідок аварій травмувалися четверо підлітків віком від 15 до 16 років, усіх госпіталізували до медичних закладів.

Учора, близько 15:00, у селі Карпилівка Луцького району 15-річна водійка мотоцикла Lifan не впоралася з керуванням, з’їхала на узбіччя та впала. У результаті ДТП травми отримали вона та 16-річна пасажирка. Обох дівчат госпіталізували.

Цього ж дня у селі Тур Ковельського району 15-річний школяр, керуючи мотоциклом Loncin, не вибрав безпечної швидкості руху та в’їхав у придорожній паркан. Травм зазнали водій та його 16-річний пасажир. Хлопців доставили до лікарні.
Аварії на мотоциклах: на Волині травмувалися четверо неповнолітніх

За фактами дорожньо-транспортних пригод слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Аварії на мотоциклах: на Волині травмувалися четверо неповнолітніх

Поліція вкотре закликає дорослих не ігнорувати питання безпеки дітей на дорозі. Передаючи неповнолітнім мотоцикли чи інші транспортні засоби, пам’ятайте: це може коштувати здоров’я або навіть життя вашої дитини. Контролюйте дозвілля своїх дітей, не допускайте керування транспортом без належних навичок, посвідчення водія та знань Правил дорожнього руху.

Аварії на мотоциклах: на Волині травмувалися четверо неповнолітніх
Аварії на мотоциклах: на Волині травмувалися четверо неповнолітніх

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Теги: Волинь, ДТП
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