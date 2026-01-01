У Польщі у ДТП загинула 51-річна волинянка: рідні просять допомогти зібрати кошти для перевезення тіла
Сьогодні, 12:51
11 червня вранці в Польщі на національній дорозі №70 у місті Мислякув сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода — лобове зіткнення вантажівки та мікроавтобуса Renault Master.
Про це пише Нова доба.
Аварія сталася після 5-ї години ранку. Внаслідок зіткнення загинула 51-річна жителька села Троянівка Маневицької громади Лариса Оверчук. У неї залишилися двоє неповнолітніх дітей.
Ще п’ятеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості.
Рідні та близькі загиблої звертаються до небайдужих із проханням допомогти зібрати кошти на повернення тіла в Україну.
Картка ПриватБанку для допомоги:
4874 1000 3894 4735
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Про це пише Нова доба.
Аварія сталася після 5-ї години ранку. Внаслідок зіткнення загинула 51-річна жителька села Троянівка Маневицької громади Лариса Оверчук. У неї залишилися двоє неповнолітніх дітей.
Ще п’ятеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості.
Рідні та близькі загиблої звертаються до небайдужих із проханням допомогти зібрати кошти на повернення тіла в Україну.
Картка ПриватБанку для допомоги:
4874 1000 3894 4735
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