У Польщі у ДТП загинула 51-річна волинянка: рідні просять допомогти зібрати кошти для перевезення тіла





Про це пише



Аварія сталася після 5-ї години ранку. Внаслідок зіткнення загинула 51-річна жителька села Троянівка Маневицької громади Лариса Оверчук. У неї залишилися двоє неповнолітніх дітей.



Ще п’ятеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості.



Рідні та близькі загиблої звертаються до небайдужих із проханням допомогти зібрати кошти на повернення тіла в Україну.



Картка ПриватБанку для допомоги:

4874 1000 3894 4735

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11 червня вранці в Польщі на національній дорозі №70 у місті Мислякув сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода — лобове зіткнення вантажівки та мікроавтобуса Renault Master.Про це пише Нова доба Аварія сталася після 5-ї години ранку. Внаслідок зіткнення загинула 51-річна жителька села Троянівка Маневицької громади. У неї залишилися двоє неповнолітніх дітей.Ще п’ятеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості.Рідні та близькі загиблої звертаються до небайдужих із проханням допомогти зібрати кошти на повернення тіла в Україну.4874 1000 3894 4735

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію