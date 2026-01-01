У Польщі у ДТП загинула 51-річна волинянка: рідні просять допомогти зібрати кошти для перевезення тіла

У Польщі у ДТП загинула 51-річна волинянка: рідні просять допомогти зібрати кошти для перевезення тіла
11 червня вранці в Польщі на національній дорозі №70 у місті Мислякув сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода — лобове зіткнення вантажівки та мікроавтобуса Renault Master.

Про це пише Нова доба.

Аварія сталася після 5-ї години ранку. Внаслідок зіткнення загинула 51-річна жителька села Троянівка Маневицької громади Лариса Оверчук. У неї залишилися двоє неповнолітніх дітей.

Ще п’ятеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Рідні та близькі загиблої звертаються до небайдужих із проханням допомогти зібрати кошти на повернення тіла в Україну.

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Теги: Польща, аварія, волинянка
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