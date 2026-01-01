Стрілянина на Соборності у Луцьку: шукають чоловіка, який утік від ТЦК

Стрілянина на Соборності у Луцьку: шукають чоловіка, який утік від ТЦК
11 червня на проспекті Соборності у Луцьку було чутно звуки пострілів. Це сталося під час спроби затримання групою оповіщення військовозобов'язаного, який утік.

Про це 12 червня в коментарі Супільному розповіла речниця обласного Терцентру комплектування і соцпідтримки (ТЦК) Уляна Кравчук.

Зі слів речниці, чоловік був на машині і коли побачив військовослужбовців, то почав тікати, пошкодив авто ТЦК і ще одну припарковану поруч машину. Також чоловік погрожував військовослужбовцям ножем, після чого залишив автомобіль і втік пішки.

На відео, які поширили у різних telegram-каналах видно, що військовослужбовців оточив натовп людей, серед яких були також неповнолітні.

"У ході переслідування, з огляду на агресивну поведінку правопорушника та близько 50 людей навколо, військовослужбовцями було здійснено два попереджувальних пострілів зі стартового пістолета", — сказала Уляна Кравчук.
Зрештою чоловік утік, його розшукують. Під час конфлікту та пострілів ніхто не травмувався.

Що про затримання військовозобов'язаного кажуть в поліції

Як розповіла Суспільному інспекторка сектору комунікації Нацполіції області Марина Балдич, на місці події працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції.

"Наразі проводяться заходи щодо встановлення місця перебування і затримання правопорушника", — говорить інспекторка.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 350 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок.

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Теги: Луцьк, ТЦК, постріли
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