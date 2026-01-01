Стрілянина на Соборності у Луцьку: шукають чоловіка, який утік від ТЦК





Про це 12 червня в коментарі Уляна Кравчук.



Зі слів речниці, чоловік був на машині і коли побачив військовослужбовців, то почав тікати, пошкодив авто ТЦК і ще одну припарковану поруч машину. Також чоловік погрожував військовослужбовцям ножем, після чого залишив автомобіль і втік пішки.



На відео, які поширили у різних telegram-каналах видно, що військовослужбовців оточив натовп людей, серед яких були також неповнолітні.



"У ході переслідування, з огляду на агресивну поведінку правопорушника та близько 50 людей навколо, військовослужбовцями було здійснено два попереджувальних пострілів зі стартового пістолета", — сказала Уляна Кравчук.

Зрештою чоловік утік, його розшукують. Під час конфлікту та пострілів ніхто не травмувався.



Що про затримання військовозобов'язаного кажуть в поліції



Як розповіла Суспільному інспекторка сектору комунікації Нацполіції області Марина Балдич, на місці події працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції.



"Наразі проводяться заходи щодо встановлення місця перебування і затримання правопорушника", — говорить інспекторка.



За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 350 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11 червня на проспекті Соборності у Луцьку було чутно звуки пострілів. Це сталося під час спроби затримання групою оповіщення військовозобов'язаного, який утік.Про це 12 червня в коментарі Супільному розповіла речниця обласного Терцентру комплектування і соцпідтримки (ТЦК)Зі слів речниці, чоловік був на машині і коли побачив військовослужбовців, то почав тікати, пошкодив авто ТЦК і ще одну припарковану поруч машину. Також чоловік погрожував військовослужбовцям ножем, після чого залишив автомобіль і втік пішки.На відео, які поширили у різних telegram-каналах видно, що військовослужбовців оточив натовп людей, серед яких були також неповнолітні."У ході переслідування, з огляду на агресивну поведінку правопорушника та близько 50 людей навколо, військовослужбовцями було здійснено два попереджувальних пострілів зі стартового пістолета", — сказала Уляна Кравчук.Зрештою чоловік утік, його розшукують. Під час конфлікту та пострілів ніхто не травмувався.Як розповіла Суспільному інспекторка сектору комунікації Нацполіції області, на місці події працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції."Наразі проводяться заходи щодо встановлення місця перебування і затримання правопорушника", — говорить інспекторка.За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 350 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок.

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