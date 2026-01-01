Повітряні сили попередили про високу ймовірність обстрілу протягом доби





Про це заявили військові, пише



«Протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону “Капустин Яр”. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!» — зазначили в Повітряних силах.



Зазначимо, що саме з полігону «Капустин Яр» росіяни раніше запускали по Україні ракети «Орешник». Востаннє ракета атакувала Білоцерківський район. Тоді пошкоджень зазнали гаражний кооператив та будівлі підприємства.



Інші удари «Орешником» по Україні



Окупанти вперше застосували цю зброю по Україні рано-вранці 21 листопада 2024 року, атакувавши місто Дніпро.



Уже в січні 2026-го росія знову запустила «Орешник» по Львову. У росії назвали цей удар відповіддю на «атаку» на резиденцію глави рф володимира путіна (хоча підтверджень такої атаки немає).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повітряні сили ЗСУ заявили про високу ймовірність обстрілу України з російського полігону «Капустин Яр».Про це заявили військові, пише Громадське «Протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону “Капустин Яр”. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!» — зазначили в Повітряних силах.Зазначимо, що саме з полігону «Капустин Яр» росіяни раніше запускали по Україні ракети «Орешник». Востаннє ракета атакувала Білоцерківський район. Тоді пошкоджень зазнали гаражний кооператив та будівлі підприємства.Окупанти вперше застосували цю зброю по Україні рано-вранці 21 листопада 2024 року, атакувавши місто Дніпро.Уже в січні 2026-го росія знову запустила «Орешник» по Львову. У росії назвали цей удар відповіддю на «атаку» на резиденцію глави рф(хоча підтверджень такої атаки немає).

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