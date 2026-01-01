На війні загинув воїн з Луцької громади Олександр Бондаренко

Бондаренко Олександр Миколайович (25.04.1982 р.н.).



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



"Олександр Бондаренко загинув 15 червня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Одрадне Волноваського району Донецької області.



Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі.



Вічна і світла пам'ять полеглому Герою!" - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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