На війні загинув воїн з Луцької громади Олександр Бондаренко
Сьогодні, 15:03
Додому “на щиті” повернеться житель Луцької громади Бондаренко Олександр Миколайович (25.04.1982 р.н.).
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Олександр Бондаренко загинув 15 червня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Одрадне Волноваського району Донецької області.
Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі.
Вічна і світла пам'ять полеглому Герою!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Олександр Бондаренко загинув 15 червня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Одрадне Волноваського району Донецької області.
Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі.
Вічна і світла пам'ять полеглому Герою!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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