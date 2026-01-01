Звільнення зі служби почнеться до кінця року: кого з військових відпустять першими





Про це свідчить відео Міністерства оборони України, повідомляє Володимира Зеленського в Telegram.



Як зазначили у відомстві, одним із ключових питань наразі є справедливість для тих українських воїнів, які виконують бойові завдання з початку російського вторгнення і проводять найбільше часу на бойових позиціях.



"Для них до кінця року починаємо поступове звільнення зі служби", - уточнили в Міноборони.



Більш детальних деталей у відомстві поки не розкривають.



Реформа ЗСУ

Нагадаємо, ще місяць тому президент України Володимир Зеленський анонсував масштабну реформу армії.



Зокрема, до списку змін, які планується впровадити, увійшли підвищення зарплат для військових, нові види контрактів, значне збільшення виплат піхотинцям.



Окремим пунктом було й поетапне звільнення зі служби для частини українських захисників.



До слова, днями начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов прокоментував можливість демобілізації українських захисників.



Він зазначив, що масове звільнення зі служби поки що є неможливим, а демобілізацію розглядають поки що лише для тих захисників, які безперервно воюють від початку повномасштабного вторгнення росіян.



Більш детально про нову реформу армії сьогодні, 12 червня, розповів глава української держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні вже до кінця року планують почати звільнення зі служби для частини захисників у рамках реформи армії.Про це свідчить відео Міністерства оборони України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на президентав Telegram.Як зазначили у відомстві, одним із ключових питань наразі є справедливість для тих українських воїнів, які виконують бойові завдання з початку російського вторгнення і проводять найбільше часу на бойових позиціях."Для них до кінця року починаємо поступове звільнення зі служби", - уточнили в Міноборони.Більш детальних деталей у відомстві поки не розкривають.Реформа ЗСУНагадаємо, ще місяць тому президент України Володимир Зеленський анонсував масштабну реформу армії.Зокрема, до списку змін, які планується впровадити, увійшли підвищення зарплат для військових, нові види контрактів, значне збільшення виплат піхотинцям.Окремим пунктом було й поетапне звільнення зі служби для частини українських захисників.До слова, днями начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов прокоментував можливість демобілізації українських захисників.Він зазначив, що масове звільнення зі служби поки що є неможливим, а демобілізацію розглядають поки що лише для тих захисників, які безперервно воюють від початку повномасштабного вторгнення росіян.Більш детально про нову реформу армії сьогодні, 12 червня, розповів глава української держави.

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