У Луцьку та в прилеглому селі два дні не буде газу
Сьогодні, 16:43
У Луцьку та в селі Липини Підгайцівської громади 17 та 18 червня не буде газопостачання. Причина - ремонтні роботи.
Про це повідомили у Волинській філії "Газорозподільні мережі України".
Газ відключать з 08:00 17 червня до 17:00 18 червня.
Газопостачання буде відсутнє на таких вулицях:
Місто Луцьк
вул. Мисливська, 13Б, 30А,
вул Підгаєцька, 13А, 20А;
Село Липини
вул. Олени Пчілки, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 17, 9, 7, 5, 3, 14 – 14 з, 61 – 61 з,
вул. Романа Шухевича, 2 – 4,
Січових Стрільців, 6, 8, 12, 14, 17, 13, 7, 9, 11.
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Про це повідомили у Волинській філії "Газорозподільні мережі України".
Газ відключать з 08:00 17 червня до 17:00 18 червня.
Газопостачання буде відсутнє на таких вулицях:
Місто Луцьк
вул. Мисливська, 13Б, 30А,
вул Підгаєцька, 13А, 20А;
Село Липини
вул. Олени Пчілки, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 17, 9, 7, 5, 3, 14 – 14 з, 61 – 61 з,
вул. Романа Шухевича, 2 – 4,
Січових Стрільців, 6, 8, 12, 14, 17, 13, 7, 9, 11.
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