У Луцьку та в прилеглому селі два дні не буде газу

У Луцьку та в прилеглому селі два дні не буде газу
У Луцьку та в селі Липини Підгайцівської громади 17 та 18 червня не буде газопостачання. Причина - ремонтні роботи.

Про це повідомили у Волинській філії "Газорозподільні мережі України".

Газ відключать з 08:00 17 червня до 17:00 18 червня.

Газопостачання буде відсутнє на таких вулицях:

Місто Луцьк

вул. Мисливська, 13Б, 30А,

вул Підгаєцька, 13А, 20А;

Село Липини

вул. Олени Пчілки, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 17, 9, 7, 5, 3, 14 – 14 з, 61 – 61 з,

вул. Романа Шухевича, 2 – 4,

Січових Стрільців, 6, 8, 12, 14, 17, 13, 7, 9, 11.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, газ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку та в прилеглому селі два дні не буде газу
Сьогодні, 16:43
Звільнення зі служби почнеться до кінця року: кого з військових відпустять першими
Сьогодні, 16:21
Щоб Росія «горіла ще сильніше»: Україна попросить у партнерів додаткові $20 млрд
Сьогодні, 15:50
На війні загинув воїн з Луцької громади Олександр Бондаренко
Сьогодні, 15:03
30 тисяч «мінімалки», нові контракти і відстрочки: Зеленський розкрив деталі реформи армії
Сьогодні, 14:59
Медіа
відео
1/8