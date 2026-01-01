У Луцьку та в прилеглому селі два дні не буде газу





Про це повідомили у Волинській філії "Газорозподільні мережі України".



Газ відключать з 08:00 17 червня до 17:00 18 червня.



Газопостачання буде відсутнє на таких вулицях:



Місто Луцьк



вул. Мисливська, 13Б, 30А,



вул Підгаєцька, 13А, 20А;



Село Липини



вул. Олени Пчілки, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 17, 9, 7, 5, 3, 14 – 14 з, 61 – 61 з,



вул. Романа Шухевича, 2 – 4,



Січових Стрільців, 6, 8, 12, 14, 17, 13, 7, 9, 11.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку та в селі Липини Підгайцівської громади 17 та 18 червня не буде газопостачання. Причина - ремонтні роботи.Про це повідомили у Волинській філії "Газорозподільні мережі України".Газ відключать з 08:00 17 червня до 17:00 18 червня.Газопостачання буде відсутнє на таких вулицях:вул. Мисливська, 13Б, 30А,вул Підгаєцька, 13А, 20А;вул. Олени Пчілки, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 17, 9, 7, 5, 3, 14 – 14 з, 61 – 61 з,вул. Романа Шухевича, 2 – 4,Січових Стрільців, 6, 8, 12, 14, 17, 13, 7, 9, 11.

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