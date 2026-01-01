У Генштабі розкритикували ідею передати поліції частину функцій ТЦК

Андрій Гнатов заявив, що в Україні чітко розмежовані функції ТЦК і СП та правоохоронців, і кожен орган має виконувати свої завдання. Тож він вважає недоцільною ідею передати поліції частину функцій ТЦК.



Про це Андрій Гнатов повідомив в інтерв'ю LIGA.net, пише



«Законодавством України чітко визначені обов’язки, завдання та функції всіх органів і суб’єктів, які беруть участь у процесі мобілізації. Роль кожного прописана окремо. Те, що виконують ТЦК і СП, — це одні завдання. Те, що в межах своїх повноважень виконує Національна поліція, — зовсім інші», — зазначив генерал.



Він підкреслив, що ТЦК і СП мають займатися військовим обліком, призовом та оповіщенням військовозобов’язаних. Натомість поліція відповідає за «заходи примусу» щодо порушників мобілізаційного законодавства — тих, хто ухиляється від служби або не з’являється за повістками.



«Як Національна поліція, наприклад, може вести військовий облік чи організовувати оповіщення громадян? Це просто абсурдно. Тому функції чітко розмежовані, і кожен орган має виконувати свої завдання відповідно до законодавства України», — додав Гнатов.



Начальник Генштабу визнав, що процес мобілізації в Україні зараз відбувається складно. Однак, за його словами, мобілізація нині — єдиний інструмент призову цивільних на військову службу.



Що відомо про зміни в мобілізації?



Міністр оборони Михайло Федоров анонсував, що Міноборони готує зміни в процесі мобілізації, рішення щодо СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців — щодо термінів служби й грошового забезпечення.



Зазначимо, що завдання запропонувати «системні розв'язання проблем, які накопичилися з ТЦК», Федоров отримав, щойно його призначили очільником Міноборони.



Він також заявляв, що Україна планує розв’язати проблеми з мобілізацією та випадками полишення місця служби (самовільного залишення частини) шляхом розширення участі іноземців до бойових дій.



Крім того, після вбивства військового ТЦК у Львові Міністерство оборони України прокоментувало, що система мобілізації потребує змін і вони будуть впроваджені найближчим часом, «але жодна проблема системи не може виправдовувати вбивство».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Начальник Генштабу ЗСУзаявив, що в Україні чітко розмежовані функції ТЦК і СП та правоохоронців, і кожен орган має виконувати свої завдання. Тож він вважає недоцільною ідею передати поліції частину функцій ТЦК.Про це Андрій Гнатов повідомив в інтерв'ю LIGA.net, пише Громадське «Законодавством України чітко визначені обов’язки, завдання та функції всіх органів і суб’єктів, які беруть участь у процесі мобілізації. Роль кожного прописана окремо. Те, що виконують ТЦК і СП, — це одні завдання. Те, що в межах своїх повноважень виконує Національна поліція, — зовсім інші», — зазначив генерал.Він підкреслив, що ТЦК і СП мають займатися військовим обліком, призовом та оповіщенням військовозобов’язаних. Натомість поліція відповідає за «заходи примусу» щодо порушників мобілізаційного законодавства — тих, хто ухиляється від служби або не з’являється за повістками.«Як Національна поліція, наприклад, може вести військовий облік чи організовувати оповіщення громадян? Це просто абсурдно. Тому функції чітко розмежовані, і кожен орган має виконувати свої завдання відповідно до законодавства України», — додав Гнатов.Начальник Генштабу визнав, що процес мобілізації в Україні зараз відбувається складно. Однак, за його словами, мобілізація нині — єдиний інструмент призову цивільних на військову службу.Міністр оборонианонсував, що Міноборони готує зміни в процесі мобілізації, рішення щодо СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців — щодо термінів служби й грошового забезпечення.Зазначимо, що завдання запропонувати «системні розв'язання проблем, які накопичилися з ТЦК», Федоров отримав, щойно його призначили очільником Міноборони.Він також заявляв, що Україна планує розв’язати проблеми з мобілізацією та випадками полишення місця служби (самовільного залишення частини) шляхом розширення участі іноземців до бойових дій.Крім того, після вбивства військового ТЦК у Львові Міністерство оборони України прокоментувало, що система мобілізації потребує змін і вони будуть впроваджені найближчим часом, «але жодна проблема системи не може виправдовувати вбивство».

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