Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 13 червня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 13 червня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 13 червня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 13 червня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°.
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