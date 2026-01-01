Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 13 червня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 13 червня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 13 червня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 13 червня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°.

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Теги: погода, Волинь
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