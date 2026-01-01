Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 13 червня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 13 червня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 13 червня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°.

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