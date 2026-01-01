За ніч у Луцьку спіймали 7 п'яних водіїв
Сьогодні, 20:36
Протягом нічної зміни у Луцьку патрульні склали 7 протоколів на водіїв за керування в стані сп’яніння.
Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
У Луцьку під час дії комендантської години патрульні зупинили автомобіль Audi, який рухався в темну пору доби без увімкненого ближнього світла фар. Спілкуючись з водієм ми у нього помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці зупинки, результат — 1,10 проміле.
Ще одного нетверезого водія зупинили на вулиці Гнідавській. Водій рухався електросамокатом та порушив ПДР. Під час спілкування з чоловіком ми помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич пройшов огляд на місці. Драгер показав —1,19 проміле.
На площі Київський Майдан інспектори виявили ще одного водія електросамоката з ознаками алкогольного сп’яніння. Огляд на місці показав результат — 0,56 проміле.
На керманичів інспектори склали відповідні адміністративні матеріали.
Нагадуємо: керування транспортом у стані сп’яніння створює загрозу безпеці всіх учасників дорожнього руху та тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.
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Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
У Луцьку під час дії комендантської години патрульні зупинили автомобіль Audi, який рухався в темну пору доби без увімкненого ближнього світла фар. Спілкуючись з водієм ми у нього помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці зупинки, результат — 1,10 проміле.
Ще одного нетверезого водія зупинили на вулиці Гнідавській. Водій рухався електросамокатом та порушив ПДР. Під час спілкування з чоловіком ми помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич пройшов огляд на місці. Драгер показав —1,19 проміле.
На площі Київський Майдан інспектори виявили ще одного водія електросамоката з ознаками алкогольного сп’яніння. Огляд на місці показав результат — 0,56 проміле.
На керманичів інспектори склали відповідні адміністративні матеріали.
Нагадуємо: керування транспортом у стані сп’яніння створює загрозу безпеці всіх учасників дорожнього руху та тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.
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