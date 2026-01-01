Діти загиблих Героїв та безвісти зниклих воїнів з Волині відпочиватимуть у Німеччині. ФОТО

Юні волиняни, батьки яких загинули, захищаючи Батьківщину або вважаються зниклими безвісти, відпочиватимуть у Німеччині.Про це повідомляють у Ковельській міській раді.Понад 30 років Ковель підтримує теплі дружні стосунки з благодійним товариством «Допомога дітям Ковеля», яке очолює Почесний громадянин містаЗавдяки багаторічній співпраці вдалося реалізувати чимало важливих ініціатив для підтримки дітей. Зокрема, цього року після перерви відновлено програму оздоровлення.Вісімнадцять юних ковельчан — дітей загиблих Героїв, військовослужбовців та захисників, які вважаються зниклими безвісти, вирушили на відпочинок до німецького міста-партнера Вальсроде. Без сумніву, ця поїздка стане для них особливою подією, сповненою нових вражень, знайомств і позитивних емоцій.Упродовж року Міхаель Хааке невтомно працює над тим, щоб українські діти мали можливість побувати в його країні. У своєму місті він знаходить родини, готові прийняти школярів, залучає кошти на транспортні витрати, допомагає з оформленням необхідних документів та координує всі організаційні питання.Незмінною залишається й добра традиція — особисто приїжджати до Ковеля, щоб супроводжувати дітей у подорожі, ближче познайомитися з ними та підготувати до зустрічі з новою країною і новими друзями.Надійною помічницею Міхаеля Хааке в Україні є. Вона докладає чимало зусиль для підготовки необхідних документів для кожної дитини, а під час перебування школярів у Німеччині постійно підтримує зв’язок із ними та приймаючими родинами. Разом вони стали справжньою командою, яка добре розуміє потреби дітей і дбає про їхній комфорт та безпеку.Напередодні поїздки з учасниками програми зустрівся міський голова Ігор Чайка. Він подякував Міхаелю Хааке та Любові Семенюк за багаторічну співпрацю та важливу ініціативу, побажав дітям безпечної дороги, яскравих вражень, нових знайомств і гарного відпочинку.