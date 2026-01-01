Діти загиблих Героїв та безвісти зниклих воїнів з Волині відпочиватимуть у Німеччині. ФОТО
Сьогодні, 21:58
Юні волиняни, батьки яких загинули, захищаючи Батьківщину або вважаються зниклими безвісти, відпочиватимуть у Німеччині.
Про це повідомляють у Ковельській міській раді.
Понад 30 років Ковель підтримує теплі дружні стосунки з благодійним товариством «Допомога дітям Ковеля», яке очолює Почесний громадянин міста Міхаель Хааке.
Завдяки багаторічній співпраці вдалося реалізувати чимало важливих ініціатив для підтримки дітей. Зокрема, цього року після перерви відновлено програму оздоровлення.
Вісімнадцять юних ковельчан — дітей загиблих Героїв, військовослужбовців та захисників, які вважаються зниклими безвісти, вирушили на відпочинок до німецького міста-партнера Вальсроде. Без сумніву, ця поїздка стане для них особливою подією, сповненою нових вражень, знайомств і позитивних емоцій.
Упродовж року Міхаель Хааке невтомно працює над тим, щоб українські діти мали можливість побувати в його країні. У своєму місті він знаходить родини, готові прийняти школярів, залучає кошти на транспортні витрати, допомагає з оформленням необхідних документів та координує всі організаційні питання.
Незмінною залишається й добра традиція — особисто приїжджати до Ковеля, щоб супроводжувати дітей у подорожі, ближче познайомитися з ними та підготувати до зустрічі з новою країною і новими друзями.
Надійною помічницею Міхаеля Хааке в Україні є Любов Семенюк. Вона докладає чимало зусиль для підготовки необхідних документів для кожної дитини, а під час перебування школярів у Німеччині постійно підтримує зв’язок із ними та приймаючими родинами. Разом вони стали справжньою командою, яка добре розуміє потреби дітей і дбає про їхній комфорт та безпеку.
Напередодні поїздки з учасниками програми зустрівся міський голова Ігор Чайка. Він подякував Міхаелю Хааке та Любові Семенюк за багаторічну співпрацю та важливу ініціативу, побажав дітям безпечної дороги, яскравих вражень, нових знайомств і гарного відпочинку.
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Про це повідомляють у Ковельській міській раді.
Понад 30 років Ковель підтримує теплі дружні стосунки з благодійним товариством «Допомога дітям Ковеля», яке очолює Почесний громадянин міста Міхаель Хааке.
Завдяки багаторічній співпраці вдалося реалізувати чимало важливих ініціатив для підтримки дітей. Зокрема, цього року після перерви відновлено програму оздоровлення.
Вісімнадцять юних ковельчан — дітей загиблих Героїв, військовослужбовців та захисників, які вважаються зниклими безвісти, вирушили на відпочинок до німецького міста-партнера Вальсроде. Без сумніву, ця поїздка стане для них особливою подією, сповненою нових вражень, знайомств і позитивних емоцій.
Упродовж року Міхаель Хааке невтомно працює над тим, щоб українські діти мали можливість побувати в його країні. У своєму місті він знаходить родини, готові прийняти школярів, залучає кошти на транспортні витрати, допомагає з оформленням необхідних документів та координує всі організаційні питання.
Незмінною залишається й добра традиція — особисто приїжджати до Ковеля, щоб супроводжувати дітей у подорожі, ближче познайомитися з ними та підготувати до зустрічі з новою країною і новими друзями.
Надійною помічницею Міхаеля Хааке в Україні є Любов Семенюк. Вона докладає чимало зусиль для підготовки необхідних документів для кожної дитини, а під час перебування школярів у Німеччині постійно підтримує зв’язок із ними та приймаючими родинами. Разом вони стали справжньою командою, яка добре розуміє потреби дітей і дбає про їхній комфорт та безпеку.
Напередодні поїздки з учасниками програми зустрівся міський голова Ігор Чайка. Він подякував Міхаелю Хааке та Любові Семенюк за багаторічну співпрацю та важливу ініціативу, побажав дітям безпечної дороги, яскравих вражень, нових знайомств і гарного відпочинку.
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