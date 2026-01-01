ДНК-експертиза підтвердила загибель на Курщині волинянина Володимира Колядюка
Сьогодні, 22:41
Російсько-українська війна продовжує свої криваві та жорстокі жнива. Підтвердили загибель воїна з Волині.
Про це повідомили у Забродівській громаді.
"З глибоким сумом знову сповіщаємо про непоправну втрату. Сьогодні по ДНК експертизі підтверджено смерть воїна-десантника, Колядюка Володимира Миколайовича, жителя с.Підгір'я, який більше року вважався зниклим безвісти. Мужньо виконуючи свій військовий обов'язок, він віддав життя за Україну", - йдеться у дописі.
Деталі прибуття воїна до рідного дому повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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Про це повідомили у Забродівській громаді.
"З глибоким сумом знову сповіщаємо про непоправну втрату. Сьогодні по ДНК експертизі підтверджено смерть воїна-десантника, Колядюка Володимира Миколайовича, жителя с.Підгір'я, який більше року вважався зниклим безвісти. Мужньо виконуючи свій військовий обов'язок, він віддав життя за Україну", - йдеться у дописі.
Деталі прибуття воїна до рідного дому повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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