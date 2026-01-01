ДНК-експертиза підтвердила загибель на Курщині волинянина Володимира Колядюка

Російсько-українська війна продовжує свої криваві та жорстокі жнива. Підтвердили загибель воїна з Волині.Про це повідомили у Забродівській громаді."З глибоким сумом знову сповіщаємо про непоправну втрату. Сьогодні по ДНК експертизі підтверджено смерть воїна-десантника,, жителя с.Підгір'я, який більше року вважався зниклим безвісти. Мужньо виконуючи свій військовий обов'язок, він віддав життя за Україну", - йдеться у дописі.Деталі прибуття воїна до рідного дому повідомлять згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.