ДНК-експертиза підтвердила загибель на Курщині волинянина Володимира Колядюка

ДНК-експертиза підтвердила загибель на Курщині волинянина Володимира Колядюка
Російсько-українська війна продовжує свої криваві та жорстокі жнива. Підтвердили загибель воїна з Волині.

Про це повідомили у Забродівській громаді.

"З глибоким сумом знову сповіщаємо про непоправну втрату. Сьогодні по ДНК експертизі підтверджено смерть воїна-десантника, Колядюка Володимира Миколайовича, жителя с.Підгір'я, який більше року вважався зниклим безвісти. Мужньо виконуючи свій військовий обов'язок, він віддав життя за Україну", - йдеться у дописі.

Деталі прибуття воїна до рідного дому повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: Володимир Колядюк, війна, втрата, загибель, Курщина, Суджа, Волинь, Підцир'я, Заброди
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