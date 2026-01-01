13 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 13 червня, день народження відзначає Заступник Начальника Слідчого Управління ГУНП у Волинській області, полковник поліції Олександр Васильович Лук’янчук. (на фото)
Бажаємо міцного здоров’я, родинного тепла, невичерпної енергії, добробуту та нових професійних звершень.
Нехай багаторічний досвід, принциповість і високий авторитет, заслужені серед колег, і надалі допомагають успішно долати всі виклики, досягати поставлених цілей та впевнено рухатися вперед.
Миру, щастя, благополуччя та Божого благословення Вам і Вашій родині!
Також 13 червня, у світі відзначають День працівників текстильної і легкої промисловості, також День швейної машинки і Міжнародний день поширення інформації про альбінізм.
Іменинники цього дня – Іван та Петро.
13 червня 1937 року народився заслужений журналіст України Степан Сачук. Був головним редактором найпоширенішої у регіоні газети «Волинь-нова». Помер 28 березня 2012 року.
13 червня 1994 року був зареєстрований Волинський центр управління, бізнесу і права, який згодом був перереєстрований як Волинський інститут економіки та менеджменту.
У 2012 році проти державної двомовності на Волині повстала Ратнівська райрада. Активісти заявили про недопустимість запровадження в Україні другої державної мови та наступу на українську мову як конституційно закріплену єдину державну.
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Бажаємо міцного здоров’я, родинного тепла, невичерпної енергії, добробуту та нових професійних звершень.
Нехай багаторічний досвід, принциповість і високий авторитет, заслужені серед колег, і надалі допомагають успішно долати всі виклики, досягати поставлених цілей та впевнено рухатися вперед.
Миру, щастя, благополуччя та Божого благословення Вам і Вашій родині!
Також 13 червня, у світі відзначають День працівників текстильної і легкої промисловості, також День швейної машинки і Міжнародний день поширення інформації про альбінізм.
Іменинники цього дня – Іван та Петро.
13 червня 1937 року народився заслужений журналіст України Степан Сачук. Був головним редактором найпоширенішої у регіоні газети «Волинь-нова». Помер 28 березня 2012 року.
13 червня 1994 року був зареєстрований Волинський центр управління, бізнесу і права, який згодом був перереєстрований як Волинський інститут економіки та менеджменту.
У 2012 році проти державної двомовності на Волині повстала Ратнівська райрада. Активісти заявили про недопустимість запровадження в Україні другої державної мови та наступу на українську мову як конституційно закріплену єдину державну.
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