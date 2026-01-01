МОН затвердило нову програму профільної середньої освіти





Про це йдеться на сайті міністерства, - повідомляє



Згідно з програмою, з 1 вересня 2027 року учні, які переходять до 10 класу, зможуть обирати між двома напрямами — академічним або профільним за професійним спрямуванням. Останній передбачатиме поєднання здобуття повної загальної середньої освіти з опануванням практичних навичок.



Учням буде доступно 10 профілів навчання: аграрний, будівельний, транспортно-логістичний, інженерно-технологічний, медичний, ІТ, бізнес та адміністрування, освітньо-гуманітарний, гостинності та організації подій, а також послуг краси та дизайну.



У МОН зазначають, що нова програма дозволить старшокласникам більш усвідомлено обирати майбутню професійну траєкторію, отримувати практичний досвід і поступово готуватися до ринку праці. Навчання буде побудоване таким чином, щоб профільна складова щороку зростала, а учні могли поглиблювати знання у вибраній сфері.



Тривалість навчання становитиме три роки — 10–12 класи, загальним обсягом 180 кредитів ЄКТС. Програма передбачає адаптаційний етап у перший рік навчання та подальше поглиблення профільної підготовки у наступні роки.



Понад третину навчального часу буде спрямовано на профільні предмети, ще понад 11% — на вибіркові дисципліни відповідно до інтересів учнів і потреб ринку праці. Залежно від обраного профілю змінюватиметься й акцент у вивченні предметів: наприклад, більше математики та цифрових технологій в ІТ-напрямі або біології та хімії — у медичному.



Особливістю програми є інтеграція загальноосвітніх предметів у професійний контекст. Учні вивчатимуть їх через практичні приклади, пов’язані з майбутньою сферою діяльності.



У МОН зазначають, що така модель відповідає європейським практикам, де професійний напрям є невід’ємною частиною старшої школи.



Після завершення навчання випускники отримуватимуть свідоцтво про повну загальну середню освіту та зможуть підтвердити професійну кваліфікацію через кваліфікаційні центри або продовжити навчання у закладах професійної, фахової передвищої чи вищої освіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство освіти і науки України затвердило Типову освітню програму профільної середньої освіти за професійним спрямуванням. Вона передбачає нову модель навчання у старшій школі, яка поєднуватиме загальну освіту з практичними навичками та професійною підготовкою.Про це йдеться на сайті міністерства, - повідомляє "Суспільне" Згідно з програмою, з 1 вересня 2027 року учні, які переходять до 10 класу, зможуть обирати між двома напрямами — академічним або профільним за професійним спрямуванням. Останній передбачатиме поєднання здобуття повної загальної середньої освіти з опануванням практичних навичок.Учням буде доступно 10 профілів навчання: аграрний, будівельний, транспортно-логістичний, інженерно-технологічний, медичний, ІТ, бізнес та адміністрування, освітньо-гуманітарний, гостинності та організації подій, а також послуг краси та дизайну.У МОН зазначають, що нова програма дозволить старшокласникам більш усвідомлено обирати майбутню професійну траєкторію, отримувати практичний досвід і поступово готуватися до ринку праці. Навчання буде побудоване таким чином, щоб профільна складова щороку зростала, а учні могли поглиблювати знання у вибраній сфері.Тривалість навчання становитиме три роки — 10–12 класи, загальним обсягом 180 кредитів ЄКТС. Програма передбачає адаптаційний етап у перший рік навчання та подальше поглиблення профільної підготовки у наступні роки.Понад третину навчального часу буде спрямовано на профільні предмети, ще понад 11% — на вибіркові дисципліни відповідно до інтересів учнів і потреб ринку праці. Залежно від обраного профілю змінюватиметься й акцент у вивченні предметів: наприклад, більше математики та цифрових технологій в ІТ-напрямі або біології та хімії — у медичному.Особливістю програми є інтеграція загальноосвітніх предметів у професійний контекст. Учні вивчатимуть їх через практичні приклади, пов’язані з майбутньою сферою діяльності.У МОН зазначають, що така модель відповідає європейським практикам, де професійний напрям є невід’ємною частиною старшої школи.Після завершення навчання випускники отримуватимуть свідоцтво про повну загальну середню освіту та зможуть підтвердити професійну кваліфікацію через кваліфікаційні центри або продовжити навчання у закладах професійної, фахової передвищої чи вищої освіти.

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