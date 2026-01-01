На Волині після обробки полів агропідприємством у селян «згоріла» городина і садовина. ВІДЕО





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Пан Вадим першим помітив це лихо. Каже, після невдалої обробки сої одним з аграрних підприємств у людей масово почала псувати з Городина.



«Приїхав я в неділю додому, дивлюся, ну, малина біла. Питаюся вдома - що типу таке. Каже, що кропили. Ну, кропили, чим кропили, але повідомлення ніякого не було. Не ясно. Я сам агроном, тож зразу побачив, що то не так і і чим кропили», - поділився чоловік.



І випадок Вадима далеко не поодинокий. Значно гірша ситуація трапилась у пані Євгенії. На її ділянці постраждала не лише малина, а й груші, кабачки та квіти. Ба більше, жінка скаржиться, після так званого укроплення полів хімікатами дихати стає неможливо.



Саме город пані Євгенії межує з полем сої, яке напередодні обробляли спецтехнікою. І, за словами жінки, така хімічна атака на город відбувається не вперше.



Для більшості селян власний город - це не просто свіжі овочі до столу, а й чи не єдине джерело заробітку. Люди, які розраховували отримати на сезон прибуток, натомість можуть лишитися ні з чим.



Нині люди згрупувалися та провели збори. Відповідати перед селянами довелося представникам агрофірми. Директор агропідприємства факт хімічної атаки не заперечує. Мовляв, препарат просто виявився не таким, як хотілося. Тож тепер обіцяють переглянути склад препарату та виплатити постраждалим компенсацію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Мирне на Волині після обробки полів агрохімікатами у людей масово пожовкла малина, постраждали груші, кабачки та квіти. Селяни скаржаться не лише на втрату врожаю, а й на різкий запах хімії та проблеми з диханням.Про це повідомляє ВСН , посилаючись на сюжет ТРК «Аверс».Пан Вадим першим помітив це лихо. Каже, після невдалої обробки сої одним з аграрних підприємств у людей масово почала псувати з Городина.«Приїхав я в неділю додому, дивлюся, ну, малина біла. Питаюся вдома - що типу таке. Каже, що кропили. Ну, кропили, чим кропили, але повідомлення ніякого не було. Не ясно. Я сам агроном, тож зразу побачив, що то не так і і чим кропили», - поділився чоловік.І випадок Вадима далеко не поодинокий. Значно гірша ситуація трапилась у пані Євгенії. На її ділянці постраждала не лише малина, а й груші, кабачки та квіти. Ба більше, жінка скаржиться, після так званого укроплення полів хімікатами дихати стає неможливо.Саме город пані Євгенії межує з полем сої, яке напередодні обробляли спецтехнікою. І, за словами жінки, така хімічна атака на город відбувається не вперше.Для більшості селян власний город - це не просто свіжі овочі до столу, а й чи не єдине джерело заробітку. Люди, які розраховували отримати на сезон прибуток, натомість можуть лишитися ні з чим.Нині люди згрупувалися та провели збори. Відповідати перед селянами довелося представникам агрофірми. Директор агропідприємства факт хімічної атаки не заперечує. Мовляв, препарат просто виявився не таким, як хотілося. Тож тепер обіцяють переглянути склад препарату та виплатити постраждалим компенсацію.

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