На Волині виявили нелегала з Марокко. ФОТО

У рамках проведення профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант» працівники Управління ДМС у Волинській області спільно зі співробітниками УСР ДСР Національної поліції України виявили 40-річного громадянина Королівства Марокко, який тривалий час незаконно перебував на території України без належних дозвільних документів на проживання.Про це повідомляють у Міграційній службі Волинської області.За порушення міграційного законодавства іноземця притягнуто до адміністративної відповідальності. Також стосовно нього прийнято рішення про примусове повернення до країни походження із подальшою забороною в'їзду на територію України строком на 3 роки.Міграційна служба продовжує системну роботу з виявлення та припинення порушень міграційного законодавства, забезпечуючи дотримання встановлених правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні.