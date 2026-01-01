Випускник з волинського села здав НМТ з англійської на 200 балів

Випускник ліцеюпоказав блискучий результат на Національному мультипредметному тесті.Про це повідомляють у ліцеї села Бузаки."Завдяки наполегливій праці, відповідальності, цілеспрямованості та вірі у власні сили Дмитро досяг надзвичайного успіху - 200 балів з англійської мови! Це вагоме досягнення є результатом багаторічної праці, старанності та прагнення до знань. Ми пишаємося його успіхом і щиро радіємо цьому високому результату. Висловлюємо подяку вчителю-наставникуза професіоналізм, підтримку та віру в свого учня", - йдеться на сторінці ліцею.