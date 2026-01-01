Випускник з волинського села здав НМТ з англійської на 200 балів
Сьогодні, 08:25
Випускник ліцею Дмитро Трикош показав блискучий результат на Національному мультипредметному тесті.
Про це повідомляють у ліцеї села Бузаки.
"Завдяки наполегливій праці, відповідальності, цілеспрямованості та вірі у власні сили Дмитро досяг надзвичайного успіху - 200 балів з англійської мови! Це вагоме досягнення є результатом багаторічної праці, старанності та прагнення до знань. Ми пишаємося його успіхом і щиро радіємо цьому високому результату. Висловлюємо подяку вчителю-наставнику Чопу Миколі Федоровичу за професіоналізм, підтримку та віру в свого учня", - йдеться на сторінці ліцею.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у ліцеї села Бузаки.
"Завдяки наполегливій праці, відповідальності, цілеспрямованості та вірі у власні сили Дмитро досяг надзвичайного успіху - 200 балів з англійської мови! Це вагоме досягнення є результатом багаторічної праці, старанності та прагнення до знань. Ми пишаємося його успіхом і щиро радіємо цьому високому результату. Висловлюємо подяку вчителю-наставнику Чопу Миколі Федоровичу за професіоналізм, підтримку та віру в свого учня", - йдеться на сторінці ліцею.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Заборона вальсу, звинувачення у тиску та булінгу: конфлікт у ліцеї на Волині набирає обертів
Сьогодні, 09:15
Випускник з волинського села здав НМТ з англійської на 200 балів
Сьогодні, 08:25
На Волині виявили нелегала з Марокко. ФОТО
Сьогодні, 05:28
МОН затвердило нову програму профільної середньої освіти
Сьогодні, 03:41