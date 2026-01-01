Заборона вальсу, звинувачення у тиску та булінгу: конфлікт у ліцеї на Волині набирає обертів





Нагадаємо, під час свята останнього дзвоника випускникам не дозволили виконати підготовлений вальс. Однією з учасниць танцю була учениця 10 класу Світлана Бойко, яку за кілька днів до заходу попросили не брати участі у виступі через те, що вона не є випускницею.



Сама школярка публічно розповіла свою версію подій на сторінці у фейсбуці. За її словами, ще восени випускники запросили її долучитися до постановки вальсу через нестачу учасниць. Дівчина стверджує, що протягом семи місяців разом із випускниками відвідувала репетиції, а про підготовку танцю знали вчителі та адміністрація.



«У найвідповідальніший момент мене привселюдно попросили зійти, а потім ще й двічі оголосили на всю лінійку перед усіма присутніми: “Бойко Світлана, зійдіть”. Після цього 11 клас без нас танцювати відмовився на знак солідарності», – написала учениця.



За словами школярки, після розголосу ситуації вона стала об’єктом пліток та звинувачень. Дівчина стверджує, що їй почали приписувати порушення дисципліни та обговорювати її особисте життя.



Після оприлюднення своєї позиції у соцмережах учениця отримала багато схвальних відгуків та слів підтримки. У коментарях користувачі переважно ставали на бік дівчини, висловлюючи обурення ситуацією навколо випускного вальсу.



Водночас колишня випускниця ліцею Яна (прізвище не вказане на прохання співрозмовниці) розповіла БУГу, що після інциденту навколо вальсу в школі та селі активно обговорюють ситуацію, а багато батьків та учнів бояться відкрито висловлювати свою позицію.



«Усі мовчать, бо деяким батькам байдуже, а тих, хто говорить, намагаються залякати або знайти спосіб змусити замовкнути. Люди бояться конфлікту з адміністрацією», – стверджує співрозмовниця.



За її словами, невдоволення частини батьків викликає не лише ситуація з останнім дзвоником, а й стиль керівництва закладом загалом. Вона також заявляє про випадки морального тиску на учнів та педагогів.



Одна з матерів учнів, погодилася поспілкуватися з журналістами на умовах анонімності, аби не наражати на можливі труднощі своїх дітей, котрі ще навчаються у даному закладі. Жінка висловила невдоволення не лише ситуацією навколо випускного вальсу, а й діяльністю керівництва ліцею. За її словами, батьки досі не отримали чітких пояснень щодо причин заборони виступу, попри те, що діти готувалися до нього впродовж кількох місяців.



«Якщо існували певні правила, то чому про них не повідомили раніше? Чому про проблему заговорили лише напередодні свята, коли діти вже кілька місяців готувалися?» – ставлять питання батьки.



Ще одна місцева мешканка Наталія, яка має дитину-школярку, також висловила невдоволення ситуацією навколо ліцею та роботою керівництва закладу.



За словами жінки, вона не розуміє, чому участь десятикласниці у вальсі викликала таку гостру реакцію, адже дівчина погодилася допомогти випускникам через нестачу учасниць.



«Це ж навпаки добре, що діти підтримують одне одного і виручають у таких ситуаціях. Багато де так роблять. Я не бачу в цьому нічого поганого. Та дівчинка хороша, щира дитина і не заслуговує на те, що зараз про неї говорять», – зазначила співрозмовниця.



Серед іншого жінка нарікає на відсутність доступу батьків до електронного щоденника та журналу успішності.



За її словами, це питання вона неодноразово порушувала перед адміністрацією школи, однак проблема досі не вирішена.



«З п’ятого класу в дітей уже немає паперових щоденників. В інших школах батьки мають доступ до електронних щоденників і можуть бачити оцінки та успішність своїх дітей, а в нас такого доступу немає», – розповіла жінка.



Крім того, жінка пригадала й іншу ситуацію, коли батьки намагалися отримати від адміністрації інформацію щодо організації навчального процесу. За її словами, тоді вони також не змогли отримати чітких відповідей на свої запитання.



«Ми хотіли поспілкуватися з директоркою та отримати роз’яснення, але, як нам пояснили, рішення вже ухвалене і буде так, як вирішить адміністрація», – стверджує Наталія.



Щоб отримати позицію іншої сторони конфлікту, журналісти БУГу неодноразово телефонували директорці Мишівського ліцею Емілії Петрівні та надсилали їй повідомлення з проханням прокоментувати ситуацію. Втім, на момент виходу матеріалу відповіді від керівниці закладу отримати не вдалося.



Видання БУГ залишається відкритим до коментаря та готове доповнити публікацію позицією адміністрації школи.



Наразі ж історія продовжує викликати активне обговорення серед мешканців громади. Батьки, учні та випускники, з якими поспілкувалися журналісти, сходяться в одному: найбільше запитань викликає не сам факт конфлікту, а відсутність зрозумілого пояснення причин рішення, яке призвело до зриву виступу, до якого школярі готувалися впродовж кількох місяців.



У підсумку історія, яка мала стати одним із найтепліших спогадів про шкільні роки, перетворилася на конфлікт, що розділив учнів, батьків та адміністрацію закладу і залишив після себе більше запитань, ніж відповідей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після публічного обговорення ситуації із забороною випускного вальсу у Мишівському ліцеї до редакції БУГу звернулися небайдужі жителі громади. Вони розповідають про цькування десятикласниці, яка опинилася в центрі конфлікту, поширення чуток про неї та відсутність публічних пояснень від адміністрації закладу щодо причин зриву виступу випускників.Нагадаємо, під час свята останнього дзвоника випускникам не дозволили виконати підготовлений вальс. Однією з учасниць танцю була учениця 10 класу, яку за кілька днів до заходу попросили не брати участі у виступі через те, що вона не є випускницею.Сама школярка публічно розповіла свою версію подій на сторінці у фейсбуці. За її словами, ще восени випускники запросили її долучитися до постановки вальсу через нестачу учасниць. Дівчина стверджує, що протягом семи місяців разом із випускниками відвідувала репетиції, а про підготовку танцю знали вчителі та адміністрація.«У найвідповідальніший момент мене привселюдно попросили зійти, а потім ще й двічі оголосили на всю лінійку перед усіма присутніми: “Бойко Світлана, зійдіть”. Після цього 11 клас без нас танцювати відмовився на знак солідарності», – написала учениця.За словами школярки, після розголосу ситуації вона стала об’єктом пліток та звинувачень. Дівчина стверджує, що їй почали приписувати порушення дисципліни та обговорювати її особисте життя.Після оприлюднення своєї позиції у соцмережах учениця отримала багато схвальних відгуків та слів підтримки. У коментарях користувачі переважно ставали на бік дівчини, висловлюючи обурення ситуацією навколо випускного вальсу.Водночас колишня випускниця ліцею Яна (прізвище не вказане на прохання співрозмовниці) розповіла БУГу, що після інциденту навколо вальсу в школі та селі активно обговорюють ситуацію, а багато батьків та учнів бояться відкрито висловлювати свою позицію.«Усі мовчать, бо деяким батькам байдуже, а тих, хто говорить, намагаються залякати або знайти спосіб змусити замовкнути. Люди бояться конфлікту з адміністрацією», – стверджує співрозмовниця.За її словами, невдоволення частини батьків викликає не лише ситуація з останнім дзвоником, а й стиль керівництва закладом загалом. Вона також заявляє про випадки морального тиску на учнів та педагогів.Одна з матерів учнів, погодилася поспілкуватися з журналістами на умовах анонімності, аби не наражати на можливі труднощі своїх дітей, котрі ще навчаються у даному закладі. Жінка висловила невдоволення не лише ситуацією навколо випускного вальсу, а й діяльністю керівництва ліцею. За її словами, батьки досі не отримали чітких пояснень щодо причин заборони виступу, попри те, що діти готувалися до нього впродовж кількох місяців.«Якщо існували певні правила, то чому про них не повідомили раніше? Чому про проблему заговорили лише напередодні свята, коли діти вже кілька місяців готувалися?» – ставлять питання батьки.Ще одна місцева мешканка Наталія, яка має дитину-школярку, також висловила невдоволення ситуацією навколо ліцею та роботою керівництва закладу.За словами жінки, вона не розуміє, чому участь десятикласниці у вальсі викликала таку гостру реакцію, адже дівчина погодилася допомогти випускникам через нестачу учасниць.«Це ж навпаки добре, що діти підтримують одне одного і виручають у таких ситуаціях. Багато де так роблять. Я не бачу в цьому нічого поганого. Та дівчинка хороша, щира дитина і не заслуговує на те, що зараз про неї говорять», – зазначила співрозмовниця.Серед іншого жінка нарікає на відсутність доступу батьків до електронного щоденника та журналу успішності.За її словами, це питання вона неодноразово порушувала перед адміністрацією школи, однак проблема досі не вирішена.«З п’ятого класу в дітей уже немає паперових щоденників. В інших школах батьки мають доступ до електронних щоденників і можуть бачити оцінки та успішність своїх дітей, а в нас такого доступу немає», – розповіла жінка.Крім того, жінка пригадала й іншу ситуацію, коли батьки намагалися отримати від адміністрації інформацію щодо організації навчального процесу. За її словами, тоді вони також не змогли отримати чітких відповідей на свої запитання.«Ми хотіли поспілкуватися з директоркою та отримати роз’яснення, але, як нам пояснили, рішення вже ухвалене і буде так, як вирішить адміністрація», – стверджує Наталія.Щоб отримати позицію іншої сторони конфлікту, журналісти БУГу неодноразово телефонували директорці Мишівського ліцею Емілії Петрівні та надсилали їй повідомлення з проханням прокоментувати ситуацію. Втім, на момент виходу матеріалу відповіді від керівниці закладу отримати не вдалося.Видання БУГ залишається відкритим до коментаря та готове доповнити публікацію позицією адміністрації школи.Наразі ж історія продовжує викликати активне обговорення серед мешканців громади. Батьки, учні та випускники, з якими поспілкувалися журналісти, сходяться в одному: найбільше запитань викликає не сам факт конфлікту, а відсутність зрозумілого пояснення причин рішення, яке призвело до зриву виступу, до якого школярі готувалися впродовж кількох місяців.У підсумку історія, яка мала стати одним із найтепліших спогадів про шкільні роки, перетворилася на конфлікт, що розділив учнів, батьків та адміністрацію закладу і залишив після себе більше запитань, ніж відповідей.

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