Дванадцять невідомих воїнів поховали на Національному військовому меморіальному кладовищі

Волинська область - серед тих, хто ініціював почесне поховання українських військовослужбовців на Національному військовому меморіальному кладовищі. Йдеться про 12 воїнів, які загинули під час захисту України.Про це повідомив заступник голови Волинської ОВА"Їхні імена наразі не встановлені. Водночас відомо, що це були військовослужбовці, які віддали життя за державу", - йдеться у дописі посадовця у соціальній мережі Фейсбук.За словами Шкітера, воїнів поховали з належними військовими почестями після завершення необхідних процедур та отримання відповідних дозволів. Поховання також ініціювали обласні військові адміністрації Чернігівської, Миколаївської та Львівської областей."Для Волині участь у цьому процесі важлива. Йдеться про повагу до українських воїнів, чиї імена ще мають бути встановлені", - наголосив Тарас Шкітер.До слова, у церемонії взяли участь представники Міністерства у справах ветеранів, обласних військових адміністрацій, Сил оборони України, духовенства, ветерани.