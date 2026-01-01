Курс валют на 13 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 13 червня. Долар втратив 5 коп. Євро зменшилося у ціні на 6 коп. Злотий знизився на 3 коп.
Про це стало відомо з даних НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,92 (-5 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,83 (-6 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,18 (-3 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це стало відомо з даних НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,92 (-5 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,83 (-6 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,18 (-3 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют на 13 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Дванадцять невідомих воїнів поховали на Національному військовому меморіальному кладовищі
Сьогодні, 10:43
Чи очікувати магнітні бурі 13 червня: прогноз
Сьогодні, 10:12
Заборона вальсу, звинувачення у тиску та булінгу: конфлікт у ліцеї на Волині набирає обертів
Сьогодні, 09:15
Випускник з волинського села здав НМТ з англійської на 200 балів
Сьогодні, 08:25