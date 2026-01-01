Курс валют на 13 червня: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це стало відомо з даних НБУ.



Курс долара

1 долар США — 44,92 (-5 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,83 (-6 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 12,18 (-3 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 13 червня. Долар втратив 5 коп. Євро зменшилося у ціні на 6 коп. Злотий знизився на 3 коп.Про це стало відомо з даних НБУ.Курс долара1 долар США — 44,92 (-5 коп.)Курс євро1 євро — 51,83 (-6 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 12,18 (-3 коп.)

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