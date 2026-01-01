БК «Старий Луцьк» анонсував зміну назви команди





Про це розповів віцепрезидент клубу Дмитро Чайковський, передає



«Історія під назвою «Старий Луцьк» завершена. Історія клубу - триває. Сьогодні вона починає новий розділ під назвою «Волинь». Дев’ять років тому ми починали з простої ідеї - розвивати баскетбол у нашому місті. Тоді ніхто не знав, яким буде цей шлях.



Разом ми пройшли шлях від перших кроків до Суперліги України. Були перемоги, поразки, правильні рішення і помилки. Але розвиток неможливий без сміливості пробувати нове і рухатися вперед.



Сьогодні кожен з нас бачить нові можливості для реалізації власних планів та підходів, але всіх нас і надалі об’єднує головне - любов до баскетболу та бажання розвивати його на Волині. Попереду багато роботи. Нові виклики. Нові цілі. Але головне залишається незмінним - бажання розвивати баскетбол на Волині та створювати умови, щоб найвищий рівень українського баскетболу був представлений саме тут, у Луцьку. Працюємо далі», - заявив Чайковський.



Додамо, що минулий сезон Суперліги команда з Луцька завершила на 9-у місці (4 перемоги та 20 поразок).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Баскетбольний клуб української Суперліги «Старий Луцьк» змінив назву і відтепер називатиметься БК «Волинь».Про це розповів віцепрезидент клубу, передає Укрінформ «Історія під назвою «Старий Луцьк» завершена. Історія клубу - триває. Сьогодні вона починає новий розділ під назвою «Волинь». Дев’ять років тому ми починали з простої ідеї - розвивати баскетбол у нашому місті. Тоді ніхто не знав, яким буде цей шлях.Разом ми пройшли шлях від перших кроків до Суперліги України. Були перемоги, поразки, правильні рішення і помилки. Але розвиток неможливий без сміливості пробувати нове і рухатися вперед.Сьогодні кожен з нас бачить нові можливості для реалізації власних планів та підходів, але всіх нас і надалі об’єднує головне - любов до баскетболу та бажання розвивати його на Волині. Попереду багато роботи. Нові виклики. Нові цілі. Але головне залишається незмінним - бажання розвивати баскетбол на Волині та створювати умови, щоб найвищий рівень українського баскетболу був представлений саме тут, у Луцьку. Працюємо далі», - заявив Чайковський.Додамо, що минулий сезон Суперліги команда з Луцька завершила на 9-у місці (4 перемоги та 20 поразок).

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