Помер військовий із Волині Іван Сокирко

Івана Сокирка.



Про це повідомив очільник Любешівської громади Олег Кух на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук.



"Висловлюю щирі співчуття родині та близьким з приводу передчасної смерті солдата Івана Сокирки, жителя селища Любешів, 1977 року народження. Поділяю ваш біль і скорботу", - йдеться у дописі.



Про час та місце поховання поки не повідомляється.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким Захисника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На фронті обірвалося життя воїна із селища ЛюбешівПро це повідомив очільник Любешівської громадина своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук."Висловлюю щирі співчуття родині та близьким з приводу передчасної смерті солдата Івана Сокирки, жителя селища Любешів, 1977 року народження. Поділяю ваш біль і скорботу", - йдеться у дописі.Про час та місце поховання поки не повідомляється.Висловлюємо співчуття рідним та близьким Захисника.

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