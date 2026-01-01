Помер військовий із Волині Іван Сокирко
Сьогодні, 15:04
На фронті обірвалося життя воїна із селища Любешів Івана Сокирка.
Про це повідомив очільник Любешівської громади Олег Кух на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук.
"Висловлюю щирі співчуття родині та близьким з приводу передчасної смерті солдата Івана Сокирки, жителя селища Любешів, 1977 року народження. Поділяю ваш біль і скорботу", - йдеться у дописі.
Про час та місце поховання поки не повідомляється.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Захисника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив очільник Любешівської громади Олег Кух на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук.
"Висловлюю щирі співчуття родині та близьким з приводу передчасної смерті солдата Івана Сокирки, жителя селища Любешів, 1977 року народження. Поділяю ваш біль і скорботу", - йдеться у дописі.
Про час та місце поховання поки не повідомляється.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Захисника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Помер військовий із Волині Іван Сокирко
Сьогодні, 15:04
БК «Старий Луцьк» анонсував зміну назви команди
Сьогодні, 13:02
Курс валют на 13 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17