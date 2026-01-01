Помер військовий із Волині Іван Сокирко

Помер військовий із Волині Іван Сокирко
На фронті обірвалося життя воїна із селища Любешів Івана Сокирка.

Про це повідомив очільник Любешівської громади Олег Кух на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук.

"Висловлюю щирі співчуття родині та близьким з приводу передчасної смерті солдата Івана Сокирки, жителя селища Любешів, 1977 року народження. Поділяю ваш біль і скорботу", - йдеться у дописі.

Про час та місце поховання поки не повідомляється.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Захисника.

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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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