«Ймовірні незаконні дії»: омбудсмен відреагував на конфлікт за участю ТЦК у Луцьку





У повідомленні зазначається, що під час моніторингу засобів масової інформації були виявлені публікації та відеоматеріали, які можуть свідчити про ймовірні незаконні дії та перевищення службових повноважень співробітниками територіальних центрів комплектування, пише



За результатами опрацювання оприлюднених матеріалів виявлено ознаки можливих порушень прав і свобод людини, зокрема фактів застосування заходів примусу, які потребують правової оцінки уповноважених органів. Також увагу привернули відеозаписи, на яких зафіксовано пошкодження автомобіля та використання предметів, схожих на вогнепальну зброю, особами у балаклавах.



В установі наголосили, що заходи мобілізації та забезпечення обороноздатності держави мають здійснюватися виключно в межах чинного законодавства та з безумовним дотриманням прав людини.



Для з'ясування всіх обставин Представництво Уповноваженого у Волинській області направило запити до компетентних органів щодо проведення перевірки оприлюднених фактів, надання правової оцінки діям причетних осіб та інформування про результати розгляду.



У відомстві зазначили, що у разі підтвердження фактів порушення прав людини будуть вжиті відповідні заходи реагування в межах наданих законом повноважень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області відреагувало на інцидент за участю працівників ТЦК та СП, який стався у Луцьку під час проведення заходів оповіщення.У повідомленні зазначається, що під час моніторингу засобів масової інформації були виявлені публікації та відеоматеріали, які можуть свідчити про ймовірні незаконні дії та перевищення службових повноважень співробітниками територіальних центрів комплектування, пише ВСН За результатами опрацювання оприлюднених матеріалів виявлено ознаки можливих порушень прав і свобод людини, зокрема фактів застосування заходів примусу, які потребують правової оцінки уповноважених органів. Також увагу привернули відеозаписи, на яких зафіксовано пошкодження автомобіля та використання предметів, схожих на вогнепальну зброю, особами у балаклавах.В установі наголосили, що заходи мобілізації та забезпечення обороноздатності держави мають здійснюватися виключно в межах чинного законодавства та з безумовним дотриманням прав людини.Для з'ясування всіх обставин Представництво Уповноваженого у Волинській області направило запити до компетентних органів щодо проведення перевірки оприлюднених фактів, надання правової оцінки діям причетних осіб та інформування про результати розгляду.У відомстві зазначили, що у разі підтвердження фактів порушення прав людини будуть вжиті відповідні заходи реагування в межах наданих законом повноважень.

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