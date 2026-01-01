П'яний ексдепутат у Торчині повідомив про «замінування» ресторану «ТіМ»: що відомо

Володимиру С. За двома кримінальними епізодами чоловік отримав два роки позбавлення волі, однак від покарання його звільнили з випробувальним терміном.



Перший випадок стався 7 липня 2025 року в Торчині. Патрульні зупинили автомобіль Nissan Qashqai, яким керував Володимир С. Під час спілкування правоохоронці помітили, що він був п'яним та запропонували пройти огляд, пише



Чоловік вирішив уникнути відповідальності за керування напідпитку. Спочатку він запропонував хабар, щоб ті не складали протокол. Після відмови дістав 10 тисяч гривень купюрами по 500 гривень і поклав їх у службовий автомобіль патрульних.



Втім, на цьому проблеми із законом для чоловіка не завершилися.



Увечері 28 лютого 2026 року пан Володимир перебував біля магазину «Аврора» у Торчині. За даними слідства, він був п'яним, коли зателефонував на «102» та повідомив про нібито підготовку вибуху в ресторації «ТІМ» у селі Буяни. Однак там жодних вибухових пристроїв чи небезпечних предметів не знайшли. Інформація про замінування виявилася неправдивою.



Під час розгляду справи Володимир С. повністю визнав свою вину. У суді він підтвердив, що пропонував патрульним гроші після того, як його зупинили за кермом у нетверезому стані. Також чоловік не заперечував, що телефонував на лінію «102» із повідомленням про підготовку вибуху, якого насправді не було.



Обвинувачений заявив, що щиро шкодує про свої вчинки, попросив суд не карати його надто суворо та зазначив, що вже сплатив штраф за керування автомобілем у стані сп'яніння.



Суд врахував, що чоловік раніше не мав судимостей, працює майстром лісу, виховує трьох дітей, двоє з яких неповнолітні. Також на його користь зіграли позитивна характеристика за місцем проживання, лікування від алкогольної залежності у Центрі терапії залежностей КП «Волинська обласна психіатрична лікарня м.Луцька» та благодійний внесок у розмірі 40 тисяч гривень на потреби військової частини.



За спробу підкупу поліцейських суд призначив Володимиру С. штраф у 34 тисячі гривень. За неправдиве повідомлення про підготовку вибуху – два роки позбавлення волі.



Зрештою за сукупністю правопорушень суд визначив остаточне покарання – два роки позбавлення волі. Водночас чоловіка звільнили від його відбування з випробувальним терміном на один рік. Протягом цього часу він має періодично з'являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання.



Вирок суду може бути оскаржений учасниками до Волинського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

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