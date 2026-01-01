Чи безпечно купатись на Світязі: все що треба знати про підготовку до сезону

Шацькі озера повністю готові до сезону.Про це повідомили у Шацькому національному природному парку.​Адміністрація Шацького національного природного парку разом із рятувальними та лабораторними службами завершила основні технічні етапи підготовки пляжів і водойм. Усі ключові безпекові заходи виконано — рекреаційні зони повністю готові приймати відпочивальників!Дно повністю перевірено:▫️Водолазна група Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Волинській області провела обстеження та очищення дна центрального пляжу «Центральний» озера Світязь на ділянці розміром 1000×150 метрів. Здійснено заміри глибин і вилучено всі сторонні предмети, що могли б становити небезпеку під час купання.▫️​Рятувальний супровід: Для захисту людей укладено офіційні договори на постійне аварійно-рятувальне обслуговування пляжів та наметових містечок на озерах Світязь та Пісочне з Державною аварійно-рятувальною службою (2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області).▫️​Захист від кліщів: Території масового відпочинку додатково пройшли обов'язкову профілактичну обробку.​Очікуємо на результати аналізів: Наразі фахівцями Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України здійснюється плановий лабораторний моніторинг рекреаційних зон. Ми очікуємо на офіційне завершення та видачу результатів мікробіологічних досліджень води (на ЗКФ та ентерококи), фізико-хімічних аналізів, а також контролю проб піску з пляжів.​Гідрохімічний контроль: Також на стадії виконання перебуває розширений хімічний аналіз поверхневих вод від Регіонального офісу водних ресурсів (РОВР) у Волинській області для повноцінної фіксації базового екологічного стану озерного комплексу.Багаторічний досвід та попередній моніторинг показують, що екосистема самого озера Світязь має високу здатність до самоочищення і завжди демонструє відмінні показники відкритої води."Шацький НПП чекає на гостей! Головні перевірки дна та безпеки виконано на 100%. Локації готові до літнього сезону!", - заявили у парку.